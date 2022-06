von Susanne Schön

Ein Fest von Eigeltingern für Eigeltinger: Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Juni, laden Gewerbetreibende, Vereine und Verwaltung zum Dorffest ein. Am Samstag eröffnen Bürgermeister Alois Fritschi und der Fanfarenzug Homberg-Münchhöf um 18.30 Uhr das Dorffest auf der Freiluftbühne. Etwa eine Stunde später erobert die Guggenmusik Mühlengeischter die Bühne und ab 20.30 Uhr spielt die Deienmooser Gretleband bei freiem Eintritt.

Der Festsonntag beginnt um 11 Uhr mit der Eröffnung der Tischmesse durch Bürgermeister Alois Fritschi. Diese wird musikalisch umrahmt von der Bläserklasse der Gemeinschaftsschule und dem Grundschulchor. Ab 11.30 Uhr startet der Frühschoppen mit Blech7 auf der Außenbühne. Gegen 14 Uhr übernimmt der Musikverein Eigeltingen. Etwa eine Stunde danach erobert die Einradgruppe Heudorf die Bühne. Das Ende des Dorffests wird gegen 18 Uhr sein, die Tischmesse endet voraussichtlich früher.

Viele Attraktionen werden geboten

An beiden Tagen sorgen Eigeltinger Vereine für das leibliche Wohl der Gäste. Zudem gibt es am Sonntag viele Attraktionen für Kinder wie ein Karussell, einen Kinderflohmarkt, Baggern und Spiele mit der Jugendfeuerwehr. Auch die Oldtimerausstellung und der Fahrzeugausstellung der Feuerwehr soll Familien begeistern. Die Hubschrauberflüge fallen dieses Jahr aus. Dafür bieten die Hegau-Archers auf dem Sportplatz Bogenschießen an. Die Mühlengeischter haben große Spiele in Aussicht gestellt.

Corona setzt Dorffest weiterhin zu

Das Eigeltinger Dorffest findet normalerweise alle zwei Jahre statt. Seit einigen Jahren wird es durch die Tischmesse bereichert und wanderte von der Dorfmitte zur Krebsbachhalle. Die Pandemie brachte auch bei den Vereinen und Unternehmen Veränderungen. So schafften es nicht mehr alle Vereine sich beim Dorffest zu engagieren, zumal einige Mitglieder auch in mehreren Vereinen sind. Auch bei den an der Tischmesse engagierten Unternehmern gab es einen Schwund. Es nehmen nur rund 20 Firmen teil.