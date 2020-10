von Susanne Schön

Seit Beginn der Pandemie hat sich für Blaulichtorganisationen viel verändert. Weil ihre Angehörigen im Krisenfall wichtig sind, wurden sie schnell aufgerufen, unnötige mögliche Ansteckungen bei Zusammenkünften außerhalb von Einsätzen zu vermeiden. So wurden die Hauptversammlungen verschoben und der Übungsbetrieb eingestellt. Auch für die Abteilung Eigeltingen hatte dies Folgen.

Briefwahl statt Hauptversammlung

Die für März geplante Hauptversammlung wurde kurzfristig abgesagt. „Versammlungen sind zwar unter bestimmten Voraussetzungen und Einhaltung von Hygienemaßnahmen inzwischen wieder möglich, aber organisatorisch kaum durchführbar“, erklärt Schriftführerin Regina Glatt. Darum seien die im Frühjahr anstehenden Wahlen nun per Brief abgehalten worden.

Durch diese erstmalige Briefwahl wurden Kassierer Pierre Beil, Schriftführerin Regina Glatt und die Ausschussmitglieder Frank Hall, Hubertus Löffler, Roman Martin und Thorsten Menger in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Ausschuss ist Natascha Glück als Nachfolgerin für Arturo De Simone, der seinen Posten nach langjähriger Tätigkeit zur Verfügung gestellt hatte.

Die Gemeinderäte Andrea Oexle und Marc Schimpeler haben die Kasse geprüft. Ehrungen und Beförderungen gibt es erst im nächsten Jahr, da auch der geplante Gemeindefeuerwehrtag am 31. Oktober unter den geltenden Hygienerichtlinien nicht stattfinden kann.

Webinare für die Einsatzkräfte

„Vieles kann in dieser Zeit leider nicht im persönlichen Rahmen durchgeführt werden“, so die Schriftführerin. „Auch Fortbildungen waren und sind kaum möglich. Damit wir aber auch weiterhin eine gut ausgebildete Feuerwehr sind, gab es unter anderem auch von der Landesfeuerwehrschule Unterstützung in Form von Webinaren.“

Seit Ende August durfte wieder mit den Proben begonnen worden. Vorgabe ist unter anderem, dass in kleinen Gruppen mit fest zugeordneten Feuerwehrangehörigen zu unterschiedlichen Zeiten geübt wird. Dabei sowie im Einsatz gilt Maskenpflicht. Damit ist die Abteilung Eigeltingen auch in Zeiten von Corona unter dem Motto „Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit“ eine funktionsfähige Feuerwehr.