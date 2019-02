von Susanne Schön

Fast jeder kennt mindestens einen Menschen, der einmal in einem Kegelclub war. Oft sind es die Eltern. Doch wie sieht das heute aus? Gibt es noch Kegelbahnen? Kegeln da auch junge Leute? Oder gehen die ins Bowlingcenter? Fragen über Fragen, für die Antworten geben die beiden Nachbargemeinden einen guten Überblick ab. Generell gilt: Ja, es gibt sie noch, die Kegelbahnen – und so individuell wie die Menschen allgemein sind auch ihre Nutzer.

Die Kegler aus Orsingen verfehlen seit 1963 manchmal "Ums Hoor" die Kegel, der Freude am Kegeln tut das aber keinen Abbruch.

In Eigeltingen gibt es gleich zwei Kegelbahnen. Die Sportstätte im Hegau-Stüble ist auf dem neuesten Stand der Technik. Der Besitzer nutzte die Chance, nach einem Wasserschaden die Bahn ganz neu zu bauen, sogar mit digitaler Anzeigetafel. Das Hegau-Stüble-Team unter der Führung von Aurelio Leto verwöhnt also nicht nur mit italienischen Köstlichkeiten, sondern pflegt auch zwei Bundeskegelbahnen. Aurelio Leto freut sich nicht nur über die treuen Kegelclubs, die verlässlich immer wieder kommen, sondern auch über Familien, Vereine und Firmen, die die Kegelbahnen nur einmal buchen.

Bertram Oexle ist einer der Kegler, die sich über die neue Kegelbahn in Eigeltingen freuen.

Es gibt gleich mehrere Kegelclubs in Eigeltingen. Sie haben klangvolle Namen wie "Flotte Bande" oder "Einer steht immer". Seit 40 Jahren heißt es "Alle Neune" für die Dienstagskegler. Sie freuen sich über die neue Kegelbahn. Zum einen haben sie nun tolle Voraussetzungen zum Ausüben ihres Hobbys und zum anderen ist die neue Bahn schon einmal eine gute Erklärung, warum es eben nicht alle Neune wurden.

"Wir müssen die Bahn erst noch einspielen", erklärt beispielsweise Bertram Oexle. Die Mitglieder der "Flotten Bande" sind zwar jünger, doch haben sie sich aus beruflichen Gründen über ganz Deutschland verstreut und treffen sich nur noch selten zum Kegeln. "Aber manchmal klappt es und wir können zusammen feiern – wie in alten Zeiten", freut sich Markus Rauch.

Zum Kegeln gehört auch Geselligkeit. Das freut auch den Wirt Aurelio Leto (hinten links), darum war klar, dass die Kegelbahn in Eigeltingen auf den neuesten Stand gebracht wird.

Von einer Bundeskegelbahn weit entfernt ist die Kegelbahn im Landgasthaus Schwanen im Ortsteil Reute. Doch das tut dem Genuss der Mitglieder des Kegel-Club-Reute (KCR) keinen Abbruch. Bei der Gründung des KCR ging man von Haustüre zu Haustüre und fragte, wer Lust habe, mitzumachen. Und das Konzept gelang, man trifft sich heute noch gerne zum Kegeln. Die Mitglieder des KCR lieben ihre Bahn mit all ihren Eigenheiten und auch hier geht es um weit mehr als die Ausübung eines Sports. "Und eben dies wissen auch andere zu schätzen", weiß der Wirt Edgar Wohlleben.

Lange gab es auch in Orsingen-Nenzingen zwei Gasthäuser mit Kegelbahn-­en. Während der Landgasthof Hecht in Orsingen noch seine Kegelbahn geöffnet hat, wurde die des Landgasthofs Ritter in Nenzingen geschlossen. "Die Räumlichkeiten brauchten wir, um den Ansprüchen unserer Hotelgäste gerecht zu werden", erklärt Ingo Kerber. Doch im Frühstücksraum zeugen noch historische Fotografien von der Zeit der Kegelbahn, die im Sinne der Wirtschaftlichkeit geschlossen werden musste. Neben den zahlreichen sportlichen Erfolgen blicken die Mitglieder der vier Kegelclubs ebenso gerne auf die vielen geselligen Stunden zurück.

Der Landgasthof Hecht ist ähnlich ausgelastet wie das Hegau-Stüble in Eigeltingen. Auch hier kegeln verlässlich Clubs. Doch den großen Ansturm, wie es ihn früher gab, vermisst Wirt Manfred Ress. Der Kegelverein "Ums Hoor" steht exemplarisch für viele Kegelvereine. Keines der Mitglieder möchte die Freizeitgestaltung auf der Kegelbahn missen. "Ich bin hier, weil einmal eine Einladung im Ortblättle stand", erklärt Patrick Link-Walter. Doch sonst kam niemand der Einladung nach. Dabei wären neue und junge Mitkegler überall gerne gesehen. "Einfach mal bei den Wirten nachfragen, die wissen, wer auf der Bahn kegelt", rät Armin Zumkeller.