In Heudorf lag gegen 19.10 Uhr ein großer Obstbaum, der einen Zaun zerstört hatte, auf der Straße und blockierte die Fahrbahn, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Kurz darauf wurden mehrere Bäume auf der L 440 gemeldet. „Diese konnten jedoch wegen der aktuell vorherrschenden gefährlichen Situation nicht beseitigt werden. Weiteres Gehölz stürzte während des Einsatzes um oder drohte umzustürzen“, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte übernahm daher bis zum Eintreffen der Straßenmeistereien die Absperrung der Straße.

Auf der K 6119 in Richtung Eckartsbrunn blockierten außerdem drei Bäume die Abfahrt zum Dornsberg. Das Freiräumen dauerte eine Stunde.

Schließlich gab es noch einen Einsatz in Rorgenwies, wo ein Baum auf der K 6112 an der Zufahrt zum Gereuthof lag.