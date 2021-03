Es wird am langen Osterwochenende in Bodman-Ludwigshafen keine Absperrungen am Seeufer geben. „Absperrungen bringen unserer Meinung nach nichts, sondern führen zu Verdrängungseffekten und damit zu einer noch höheren Konzentration an anderer Stelle, gerade am See“, sagte Hauptamtsleiter Stefan Burger auf SÜDKURIER-Nachfrage. Aber es gebe verstärkte Kontrollen, um die Einhaltung der Corona-Verordnung sowie die am Ufer gültigen Vorschriften der Gemeinde zu kontrollieren oder Parkverstöße zu ahnden.

Bodman-Ludwigshafen Klare Regeln am Seeufer: Jetzt steht endgültig fest, wann Baden in den Uferanlagen erlaubt ist, und wann nicht Das könnte Sie auch interessieren

„Wir werden über Ostern vier Kräfte des Gemeindevollzugsdiensts im Einsatz haben. Die Polizei hat uns zugesagt, im Rahmen einer Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei auch verstärkt zu kontrollieren“, so Burger.

Es werden aber keine Polizeireiter dabei sein, denn laut Reiner Müller, Leiter des Polizeipostens in Ludwigshafen, werde die berittene Polizei an anderen Orten gebraucht.