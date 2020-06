Heimatverbundenheit trifft in Bodman auf eine Premiere im Auto-Sektor: Ein Autohaus an sich ist für den Raum Stockach nicht ungewöhnlich, doch ein neues Bauprojekt im Bodmaner Gewerbegebiet „Im Ried“ sticht in mehrerlei Hinsicht heraus: Die Branche gibt es dort bisher noch nicht, es handelt sich um die Fahrzeug-Hochklasse und das Gebäude soll Präsentations-Elemente beinhalten, die sonst kein anderes Autohaus hat. Außerdem stammen zwei der drei Geschäftsführer der Pamo Performance Welt aus Bodman-Ludwigshafen, der dritte aus Radolfzell.

Wie die Wahl auf Bodman fiel

Es sei in der Umgebung schwierig, eine Gewerbefläche zu bekommen, wenn man nicht ins Hinterland ziehen wolle, sagen die Geschäftsführer. Sie kamen über Beziehungen an den Standort im Bodmaner Gewerbegebiet, in dem es eigentlich keine freien Flächen mehr gibt. Der Grundstücksbesitzer baut – Kevin Maurer (33), Martin Döring (32) und Sören Maurer (29) sind dann die Pächter.

Eine Drohnenaufnahme beim Baustart im Mai 2020. Im Hintergrund ist der Kreisverkehr zu sehen, über den das Gewerbegebiet erreichbar ist. Bild: Pamocars | Bild: Pamocars

Die drei und der Eigentümer hätten alle gemeinsam der Gemeinde das Konzept für die Pamo Performance Welt mit hochklassigen und hochpreisigen Fahrzeuge vorgestellt, erzählt Kevin Maurer bei einem Baustellenbesuch. „Das Publikum ist definitiv auch hier in der Region“, sagt Sören Maurer über die Kunden. Viele Interessenten kämen außerdem aus dem EU-Ausland, dem mittleren Osten, Asien oder den USA, zählt eine Pressemitteilung auf.

Eröffnung im ersten Quartal 2021

Seit dem Spatenstich im Mai laufen die Bauarbeiten auf dem Grundstück, auf das man direkt vom Kreisverkehr aus zufährt, auf Hochtouren. „Durch die Corona-Krise hat sich alles etwas verzögert“, erzählt Kevin Maurer. Er und seine Kollegen schätzen, dass die Pamo Performance Welt im ersten Quartal 2021 fertig wird. Die Eröffnung könnte im April sein.

In einer Pressemitteilung nennt das Unternehmen die Pamo Performance Welt „einen der exklusivsten Orte für Enthusiasten von sportlichen Luxusautos in Süddeutschland„. Zu den Automarken gehören Porsche, Ferrari, Lamborghini, Pagani, Koenigsegg oder Bugatti. Die Firma stelle sich dabei auch auf neue Antriebskonzepte ein, zum Beispiel „Hybrid- oder vollelektronische Sportwagen“, so die Pressemitteilung.

Die Geschäftsführer auf der Baustelle im Gewerbegebiet „Im Ried“ (von links): Sören Maurer, Kevin Maurer und Martin Döring. Im ersten Quartal 2021 soll alles fertig sein. | Bild: Löffler, Ramona

Autoliebhaber und Sammler hätten bei Pamo die Möglichkeit, Sport- und Supercars auf einzigartige Weise hautnah erleben zu können. „Wir möchten unseren Kunden sowie Fahrzeugfans ein besonderes und einzigartiges Wohlfühlambiente bieten, das sie in keinem anderen Autohaus vorfinden werden“, sagt Martin Döring.

Unterschiede zu anderen Händlern

Die Unterschiede zu normalen Autohäusern gehen über dieses Sortiment hinaus. Es gibt erst mal keine Fahrzeugausstellung im Freien. „Bei dieser Fahrzeug-Kategorie bewegen wir uns hauptsächlich in geschlossenen Räumen“, erklärt Kevin Maurer. Es sei auch kein Autohaus, in dem es auf die Menge ankomme. Die Fahrzeuge, die Pamo anbiete, seien limitiert, hätten geringe Kilometerleistungen oder seien nur noch wenig am Markt.

Was es sonst nirgends gibt

Als Besonderheit kündigen die Geschäftsführer eine Drehscheibe an, die sonst noch niemand habe. Mithilfe diese Platte entstehen 360-Grad-Fotos von den Fahrzeugen. „Der Drehteller ist fest in den Boden eingelassen“, erklärt Kevin Maurer. „Die Kunden können sich so die Autos am Computer anschauen. Das gibt es so in dieser Fahrzeugkategorie noch nicht.“

Veranstaltungen für die Öffentlichkeit

Obwohl Pamo auf einen speziellen Kundenkreis hin ausgerichtet ist, will das Unternehmen allen Autofans etwas bieten. Es solle Veranstaltungen geben, die nach außen hin offen sind, erklärt Sören Maurer. Gleichzeitig gebe es aber auch Exklusives für die Kunden. Als Mitglieder im Gewerbeverein wollen sich die Geschäftsführer von Pamo einbringen und die Hemmschwelle brechen.

„Uns ist es wichtig, nicht nur unseren Kunden zu zeigen wer wir sind. Wir wollen auch Fahrzeugfans und der Region ein paar Mal im Jahr etwas bieten und den Menschen zeigen, wer wir sind, und was wir machen“, sagt Sören Maurer. Er ergänzt dazu, dass es auch eine Idee sein könnte, gemeinsam mit dem Gewerbeverein etwas auf die Beine zu stellen.