Die Mehrfamilienhaus-Grundstücke der Gemeinde im Neubaugebiet „Haiden“ seien ein „Hase aus dem Zylinder“. So drückte sich Bürgermeister Matthias Weckbach im Gemeinderat aus, als es kurz nach einer Zwischenbilanz zum Haushalt um die Ausschreibung der Grundstücke ging. „Wir sollten damit an den Markt, um unser Ziel zu erfüllen, Wohnraum zu schaffen, und den Haushalt zu stabilisieren“, sagte er.

Vier Grundstücke in Gemeindebesitz

Die Gemeinde besitzt im unteren Bereich von „Haiden“ vier Grundstücke, die für Mehrfamilienhäuser mit sozialem Wohnungsbau reserviert sind. In der Sitzung stand nun die Frage im Fokus, wieviele davon ausgeschrieben werden sollen. Die Gemeinde will bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, so dass es eine Vorgabe beim Verkauf wäre, dass dieser beim Bau berücksichtigt wird.

Weckbach schlug vor, erst mal zwei der vier Grundstücke zu verkaufen. Das brächte rund 1,2 Millionen Euro in die Gemeindekasse. Mit Ausschreibung und Vergabe werde es eine Weile bis zum tatsächlichen Verkauf dauern. „Wir haben viele Anfragen für die Grundstücke“, so Weckbach. Es kämen dann sicher interessante Bewerber.

Er ergänzte zudem, dass es auch als Trumpf die Möglichkeit gebe, dass wenn jemand teure Wohnungen am See bauen wolle, bei dem bezahlbarer Wohnraum fehle, bauen wolle, dies dann als Kompensation auf einem anderen Grundstück, machen könnte. Zum Beispiel im „Haiden“.

Michael Koch (CDU) war es wichtig, dass der Gemeinderat den Ausschreibungstext vor der Veröffentlichung sieht. Weckbach sagte zu, dass im Text ganz genau drin stehen solle, was die Gemeinde wolle.

Rat spricht über Ausschreibungstext

Der Gemeinderat entschied schließlich den Ausschreibungstext für drei Mehrfamilienhaus-Grundstücke vorzubereiten und auch alle auszuschreiben, aber eher nur zwei davon zu verkaufen. Weckbach sagte, es sei gut, wenn es noch eine Reserve gebe. Das Gremium beschäftigt sich in der nächsten Sitzung mit dem Text.