Der Kommandant sei am späten Montagabend telefonisch alarmiert worden, da in der Parkstraße ein Keller vollgelaufen war, teilte die Feuerwehr mit.

Die Einsatzkräfte begannen mit zwei Tauchpumpen, das Wasser im Schacht vor dem Haus im Keller abzupumpen. Es sei dann festgestellt worden, dass der Kanal überfüllt gewesen sei.

Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen und das THW Radolfzell waren in der Nacht auf den 4. August in Ludwigshafen im Einsatz, weil ein Kanal dicht war und sich das Wasser gestaut hat. | Bild: Feuerwehr und THW

„Gemeinsam mit dem hinzugezogenen Bürgermeister, der Bereitschaft der Kläranlage und dem Fachberater THW wurde entschieden, das Abwasserpumpwerk zu entlasten und mit der großen Pumpe des THW Radolfzell das Wasser in einen anderen Kanal zu pumpen“, so die Feuerwehr. Das habe bald Wirkung gezeigt und so habe verhindert werden können, dass weitere Keller voll laufen.

Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen und das THW Radolfzell waren in der Nacht auf den 4. August in Ludwigshafen im Einsatz, weil ein Kanal dicht war und sich das Wasser gestaut hat. | Bild: Feuerwehr und THW

Die Feuerwehr unterstützte die Kameraden des THW beim Auf- und Abbau der Pumpe und leuchteten mit dem Powermoon die Einsatzstelle aus. Um 3 Uhr war der Einsatz beendet.

Für das THW war dies nicht der einzige Einsatz. Es schreibt in einem Einsatzbericht, dass die Einsatzkräfte zum Zeitpunkt der Alarmierung nach Ludwigshafen auch bereits die Stockacher Feuerwehr in Hindelwangen unterstützten, wo Wasser in einem Keller war.

Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen und das THW Radolfzell waren in der Nacht auf den 4. August in Ludwigshafen im Einsatz, weil ein Kanal dicht war und sich das Wasser gestaut hat. | Bild: Feuerwehr und THW

Der Grund dort war der überlastete Abwasserkanal mit Rückhaltebecken, an dem noch zwei weitere Ortsteile angeschlossen seien. Durch die starken Regenfälle konnte dieser das Abwasseraufkommen nicht mehr ableiten, so das THW. „Mit mehreren Elektro-Schmutzwasserpumpen mit zeitweise bis zu 6000 Liter pro Minute Pumpleistung senkten wir den Pegel im Kanal“, so das THW. Dieser Einsatz dauerte bis 5 Uhr.

Das THW hatte bei beiden Einsätzen mehrere Fahrzeuge und fünf Pumpen dabei.