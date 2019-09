von Julian Singler und Friedrich W. Strub

Baugrund kostet viel und die Preise steigen. Ein Blick auf die Bodenrichtwerte von Bodman-Ludwigshafen beispielsweise zeigt, dass vor allem am Seeufer hohe Quadratmeterpreise veranschlagt sind. Diese ermittelte der Gutachterausschuss zum Stichtag am 31. Dezember 2018 für die Grundstücke der Gemeinde. „Die Entwicklung dieser Werte bildet die Marktentwicklung in den beiden Jahren vor dem Stichtag ab“, erklärt Stefan Burger, Hauptamtsleiter von Bodman-Ludwigshafen, auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Preise am See steigen

„In den vergangenen Jahren sind die Immobilienpreise überall, besonders am Bodensee, erheblich gestiegen.“ Da die Bodenrichtwerte die tatsächlichen Werte abbilden sollen, seien zwangsläufig auch sie gestiegen. Burger betont aber: „Die Bodenrichtwerte treiben nicht die Preise, sondern vollziehen sie nur nach.“

Die rund 200 Kaufverträge, die 2017 und 2018 über Liegenschaften im Gemeindegebiet geschlossen wurden, sind mithilfe der Bauakten ausgewertet worden. „Dazu erhält der Gutachterausschuss von jedem Kaufvertrag über ein Grundstück oder eine Immobilie eine Kopie. Am einfachsten ist die Auswertung bei unbebauten Grundstücken, sofern nicht persönliche Verhältnisse den Wert beeinflussen“, erläutert Stefan Burger.

Bei Wohnungseigentum oder Häusern werde jeweils ein vereinfachtes Gutachten erstellt, das versuche, den Gebäude- und Bodenwert zu trennen. „Der so ermittelte Bodenwert fließt dann ebenfalls in die Auswertung ein.“

Es bestätigte sich, was als Trend schon vorher auszumachen war: Die Grundstückspreise sind gerade in den besten Lagen weiter gestiegen. Zum Teil ergaben sich nochmals erhebliche Steigerungen gegenüber der vorherigen Ermittlung im Jahr 2016.

Der Quadratmeterpreis bewegt sich zwischen 540 Euro in der Mühlbachstraße in Ludwigshafen (niedrigster Preis) und 2250 Euro auf dem Linde-Areal in Bodman (Höchstpreis), während in diesem Ortsteil die günstigsten Grundstücke für 650 Euro in „Im Weiler“ ausgewiesen sind.

Satzung soll Preisanstiege bremsen

„Eine hiesige Immobilie ist eine lukrative Kapitalanlage“, sagt Stefan Burger. „Das ist ein Umstand, der speziell am Bodensee die Preise hoch treibt. Für Geldanlagen sind zurzeit keine Zinsen zu erwarten, der Wertanstieg macht Immobilien zusätzlich attraktiv.“ Die Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen sei seit dem vergangenen Jahr durch eine Zweckentfremdungssatzung erheblich erschwert worden.

Das Neubaugebiet Haiden in Ludwigshafen ist erschlossen. Die Grundstücke liegen teils in Gemeindehand, teils in Privatbesitz. Die Gemeinde verkauft ihre Bauplätze günstiger als auf dem freien Markt und achtet auf sozial Wohnungsbau. Bild: Gerhard Plessing | Bild: Gerhard Plessing

Durch eine Vielzahl von Bebauungsplanänderungen und neuen Bebauungsplänen dürfen laut des Hauptamtsleiters keine weiteren Zweitwohnungen mehr errichtet werden, Ferienwohnungen nur noch als Ausnahme. „Dadurch, dass weniger Zweitwohnungen verkauft werden können, stehen diese als Hauptwohnung für diejenigen bereit, die hier leben wollen. Auch die Bodenpreise werden gedämpft“, so Burger.

Auf diese Weise werde der Preisanstieg gebremst. Damit sollen es sich junge Familien ohne überdurchschnittliches Einkommen leisten können, hier zu wohnen.