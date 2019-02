von Friedrich W. Strub

Wir erinnern uns: Der Tag, an dem die Herzogs gingen. Der Zufall spielte am Donnerstag, 1. Juli 1999, zwei Ereignisse zusammen, die den Menschen in Bodman-Ludwigshafen wahrscheinlich noch lange im Gedächtnis haften bleiben. Am Rhein verließ Roman Herzog die Bühne des deutschen Bundespräsidenten, am Bodensee beendete sein Namensvetter Helmut Herzog seine Amtszeit als Schultes. Die Verabschiedung des Bürgermeisters nach achtjähriger Dienstzeit im Dachgeschoss des Zollhauses geriet zum harmonischen Schlussakkord.

Bis auf den letzten Platz war der Raum gefüllt, das Interesse der Bürger von Bodman-Ludwigshafen an der Verabschiedung von Helmut Herzog und der Vereidigung seines Nachfolgers Matthias Weckbach war enorm. Angesichts der vorausgegangenen turbulenten Wochen und Monate war dies auch kein Wunder. Der neue Jung-Dreißiger, bislang Kämmerer in der Nachbargemeinde Sipplingen, hatte sich nach zwei Wahlgängen schließlich mit einem überzeugendem Ergebnis durchgesetzt.

Abends oft noch Licht im Büro

Bei der Vereidigung durch den damaligen Bürgermeister-Stellvertreter Kurt Pfundner erhob er die rechte Hand und schwor, sich für das Wohl der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen nach allen Kräften einzusetzen. Für den Katholiken aus dem Odenwald war es auch selbstverständlich, Gottes Hilfe in seinem Amt zu erbitten. Der Bürgermeister-Stellvertreter versprach ihm „reichlich Arbeit“, die auf ihn zukomme. Und sein letzter Rat: „Dulden Sie außer den Stellvertretern keinen anderen Bürgermeister neben sich.“ Der neue Mann im Rathaus machte sich gleich mit Hochdruck an die Arbeit und oft brannte in seinem Büro hoch über dem Bodensee noch Licht bis Mitternacht.

20 Jahre sind seither vergangen und am Samstag, 23. Februar, kann Matthias Weckbach, der sich bei zwei weiteren Wahlen immer klar durchgesetzt hat, seinen 50. Geburtstag feiern. Die Wähler dankten ihm jedes Mal für seinen nimmermüden Einsatz für die Gemeinde, ganz so, wie er es bei der Vereidigung versprochen hatte. Und in der Tat stand er – wie angekündigt – vor einem Berg unerledigter Arbeit. Der Bebauungsplan „Linde-Areal“ entpuppte sich als ein Problem ersten Ranges, das erst nach langer Zeit gelöst werden konnte. Wenn man anlässlich seines 50. Geburtstages die Leistungen in der Gemeinde, die unter seiner Ära bisher erbracht wurden, in Betracht zieht, muss man den Hut ziehen. In Ludwigshafen wurde die Dorfsanierung abgeschlossen, diejenige in Bodman steht vor ihrem Abschluss. Die Uferanlagen in beiden Ortsteilen erhielten ein einladendes Aussehen. In Bodman und Ludwigshafen wurden neue Wohn – und Gewerbegebiete erschlossen. In Bodman entstanden das Wohnbaugebiet „Kapellenäcker“ und die Gewerbegebiete „In Neustückern“ und „Ried“.

Neubaugebiete wurden aus dem Boden gestampft

In Ludwigshafen wurden die Neubaugebiete „Immengarten“, „Im Briel“ und „Salzbachäcker“ aus dem Boden gestampft und derzeit ist die Erschließung des riesigen Wohnbaugebietes „Haiden“ in vollem Gange. Zwischen Ludwigshafen und Stockach entstand das große Interkommunale Gewerbegebiet „Blumhof“ und an der Stockacher Straße erfuhr das Gewerbegebiet „Gäßleäcker“ eine Erweiterung.

Derzeit ist das Millionenprojekt Hochwasserschutz Mühlbach eine Großbaustelle in der Seegemeinde, schließlich wurde in Bodman der Gemeindehafen saniert und in Ludwigshafen ein neuer Gemeindehafen gebaut, um nur die wesentlichen Projekte in beiden Ortsteilen in Erinnerung zu rufen.

Dritte Amtszeit läuft 2023 ab

Die Entwicklung der Gemeinde geht weiter voran. Sie muss es auch. Vor allem die weitere Versorgung mit dem schnellen Internet – insbesondere in Bodman – genießt Vorrang und ist insbesondere für die Gewerbebetriebe eine Existenzfrage.

Im Frühjahr 2023 läuft die dritte Amtszeit von Matthias Weckbach ab. Bis dahin hat der Vater von drei Kindern, die ihm seine Ehefrau Elke geschenkt hat, noch einige Pfeile im Köcher. Dann ist er noch verhältnismäßig jung und es ist wenig wahrscheinlich, dass er dann aufhört. Denn 50 Jahre sind für einen Bürgermeister wahrlich noch kein Alter. Aber jetzt hat der Rathauschef von Bodman-Ludwigshafen erst einmal seinen Hut bei der anstehenden Kreistagswahl als Kandidat für die CDU in den Ring geworfen.