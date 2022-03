Allensbach vor 4 Stunden Frühlingsgefühle und viel Hoffnung: Die Menschen strömen an die Sonne Viele zieht es bei Kaiserwetter an den See und an die frische Luft. Auch wenn das Wetter noch so schön ist: Krieg und Corona trüben manche Gedanken.

Christoph Kratz, Eva Schneider und die Töchter Leonie und Amelie Schneider sind aus Reuetal in der Schweiz. Ihr Wohnmobil für den Kurzurlaub am Bodensee steht in Radolfzell, mit den Rädern sind sie nach Allensbach gefahren. Die Frühlingsstimmung werde „im Moment ein wenig getrübt von der ganzen Situation. Umso schöner ist es, nicht zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen und zu sehen, was in der Welt passiert.“ | Bild: Silvia Thalemann