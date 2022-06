Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 8. Juni, 19 Uhr, und Donnerstag, 9. Juni, 7.15 Uhr auf der Kaltbrunner Straße in Allensbach Kupferrohre vom Gelände einer Blechnerei gestohlen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, holten die Einbrecher die Rohre mit einem Gesamntgewicht von etwa 150 Kilogramm von einem umzäunten und verschlossenen Außengelände.

Der Kupferpreis auf dem Weltmarkt liegt momentan bei rund neun Euro pro Kilogramm. Die Rohre wären also mehr als 1300 Euro wert – wenn sich zu diesem Preis ein Abnehmer fände beziehungsweise sie überhaupt weiterverkauft werden sollen.

Aufgrund der Größe und des Gewichts der Rohre geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zum Abtransport ein größeres Fahrzeug, einen Sprinter oder ein Fahrzeug mit Ladepritsche benutzt haben müssen. Personen, die in der Nacht Verdächtiges in der Kaltbrunner Straße in Richtung Industriegebiet festgestellt haben oder die Kupferdiebe kennen, können sich beim Polizeiposten Allensbach unter der Telefonnummer (07533) 97149 melden.