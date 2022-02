„Des hätt grad no g‘fehlt“, hieß das Allensbacher Motto am Fasnetmäntig. Was die Narren damit meinen: Allensbach ohne Fasnet hätt grad no g‘fehlt. Und so gab es zwar nicht den traditionellen Umzug, dafür aber eine Oldtimer-Traktoren-Parade.

Litanei am Aschermittwoch Auch wenn die Fasnacht aufgrund der Corona-Pandemie auch in Allensbach in diesem Jahr nur eingeschränkt gefeiert werden konnte, gibt es zum Abschluss am Aschermittwoch ab 19.11 Uhr auf dem Rathausplatz eine Litanei und die Verbrennung der Fasnachtspuppe. Allerdings muss der Trauerzug in diesem Jahr ausfallen. Alet-Präsident Ludwig Egenhofer zeigte sich angesichts der aktuellen Umstände mit der Fasnacht 2022 zufrieden. Denn am Schmotzige wie am Fasnetmäntig gab‘s schon etwas närrisches Treiben im Dorf. Mehr immerhin als im vergangenen Jahr, wo die Fasnacht fast gar nicht stattfinden konnte. Und am Samstag machten knapp 200 Kinder bei der Kinder-Spielstafette mit. Auch das Familien-Fasnachts-Ouiz am Sonntag sei wieder gut angekommen, so der Präsident. „Man merkt, die Leute wollen raus“, resümiert er.

Immerhin 16 schmucke Trekker tuckerten durchs Dorf, angeführt von Alet-Präsident Ludwig Egenhofer, der meinte: The Länd hätt grad no g‘fehlt. Schon an den Straßenrändern erfreuten sich etliche Narren der Parade. Und am Schluss entwickelte sich spontan ein närrisches Treiben auf dem Rathausplatz.

Mitglieder der Hansele verwandelten diesen Trekker in einen stattlichen Elefanten. | Bild: Zoch, Thomas

Natürlich war nicht so viel närrisches Volk dabei wie in normalen Zeiten. Aber angesichts der Umstände meinte der Präsident: „Ich bin zufrieden.“ Denn das fröhliche Beisammensein kam ohne große Werbung zustande.

Die größte Gruppe auf dem Rathausplatz waren die Kappel-Hexen, die dort ihr 30-jähriges Bestehen feierten. Das Beisammensein hatte aber am Rande auch eine politische Dimension. Die Hexen bekundeten auf einem Schild Solidarität mit der Ukraine und hatten eine Spendenkasse aufgestellt.

Die große Gruppe der Kappel-Hexen feierte auf dem Rathausplatz ihr 30-jähriges Bestehen. Dabei bekundete man auch Solidarität mit der Ukraine und sammelte Spenden. | Bild: Zoch, Thomas

Die meisten der alten Traktoren waren närrisch geschmückt. Bernhard Egenhofer etwa hatte zwei fette Karpfen aufgehängt, die behaupteten: Mir sind au Alet.

Zwei dicke Karpfen an diesem Traktor behaupteten frech: Mir sind au Alet. Am Steuer saß Bernhard Ehenhofer. Bild: Thomas Zoch | Bild: Zoch, Thomas

Edwin Braun hatte seinen Unikat-Traktor, Baujahr 1939, mit aufgeblasenen Tierpuppen als Ampel-Zoo dekoriert – eine Anspielung natürlich auf die Ampel in Berlin – mit einer Heidi als Annalena.

Edwin Braun hatte seinen Traktor mit aufgeblasenen Tieren zum Ampel-Zoo gemacht. | Bild: Zoch, Thomas

Die Galgenvögel hatten nicht nur einen Mini-Narrenbaum auf dem Traktor montiert, sondern auch noch einen Galgen im Schlepptau.

Die Galgenvögel hatten einen kleinen Narrenbaum an Bord – und einen Galgen im Schlepptau. | Bild: Zoch, Thomas

Und Mitglieder des Fanfarenzugs meinten: Fasnet de homm hätt grad no g‘fehlt. Spontan angeschlossen hatte sich Alt-Landrat Frank Hämmerle mit seinem roten Porsche-Traktor.

Alt-Landrat Frank Hämmerle machte spontan mit seinem Porsche bei der Parade mit. | Bild: Zoch, Thomas

Er habe erst am Morgen von der Parade erfahren. Und zum ersten Mal am Fasnetmäntig in Allensbach dabei war eine Abordnung des Narrenrats der Radolfzeller Narrizella Ratoldi. Sie trugen vorneweg ein Schild: In Allensbach isch alles erlaubt.