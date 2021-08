Nach Angaben der Polizei kam es zu dem Unfall, als ein 58-jähriger Mann seine Segeljolle auf einem Bootsanhänger an den Bodensee bringen wollte. Am Bahnübergang in der Brunnengasse touchierte der Mast des Bootes dann die Stromoberleitung der Bahnstrecke.

Laut Pressenotiz der Polizei fing die Bekleidung des Mannes durch den Kontakt mit der Stromleitung Feuer, wodurch der 58-Jährige schwerste Verbrennungen am Körper erlitt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Strecke vorübergehend gesperrt

Die Bahnstrecke wurde zeitweise vollständig gesperrt, der Zugverkehr war bis in die Nachmittagsstunden beeinträchtigt. Bei dem Unfall waren die Bundespolizei, die Allensbacher Feuerwehr sowie Rettungskräfte im Einsatz.

Die Deutsche Bahn meldete am Nachmittag, die Züge könnten den betroffenen Abschnitt eingleisig befahren. Bis sich der Bahnverkehr normalisiert habe, müsse in der nächsten Zeit noch mit Verspätungen und einzelnen Zugausfällen gerechnet werden.