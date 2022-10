Ein 29-jähriger Autofahrer hat am Montag, 24. Oktober, auf der B33 zwischen Allensbach und Markelfingen sich und andere mit seinem Verhalten in Gefahr gebracht. Die Polizei sucht nun Geschädigte, die bei dem Vorfall gegen 14.40 Uhr zu einer Vollbremsung oder Ausweichmanövern genötigt worden waren.

Laut Polizeipräsidium Konstanz war der Mann in seinem Audi hinter einem Renault Clio, an dessen Steuer ein 53-Jähriger saß, auf der B33 in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs. Beide fuhren auf der linken Spur. In der Folge sei es zu einer Meinungsverschiedenheit der beiden Männer bezüglich des Verkehrsverhaltens des jeweils anderen gekommen, wie es die Polizei diplomatisch formulierte.

Um diese zu klären, habe sich der 29-Jährige mit seinem schwarzen A6 vor den mittlerweile auf der rechten Spur fahrenden weißen Clio gesetzt und und ihn bis zum Stillstand ausgebremst. Anschließend stritten die beiden Männer miteinander, bis die Polizei kam.

Durch das Ausbremsen mussten weitere Autofahrer ebenfalls schnell reagieren, um einen Unfall zu vermeiden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen – Betroffene können sich unter Telefon (07733) 9960-0 melden.