Bei einem Unfall am Mantelhafen in Überlingen wurde am Samstag gegen 0.30 Uhr mindestens ein Boot beschädigt. Wie das Polizeipräsidium Einsatz mitteilt, steuerte ein alkoholisierter 20-jähriger Mann den Gästeanleger am Mantelhafen mit einem Motorboot mit so hoher Geschwindigkeit an, dass Sog und Wellenschlag entstanden. Mindestens ein Boot im Hafen wurde dadurch beschädigt.

Mehrere Zeugen bestätigten gegenüber der Polizei außerdem, dass der Tatverdächtige mit dem Boot zu nah am Ufer entlang der Überlinger Promenade unterwegs war. Sie schätzten den Abstand teilweise auf unter 5 Meter. Nach dem Vorfall in Überlingen fuhr der 20-Jährige mit dem Boot in Richtung Wallhausen. Am dortigen Hafen konnte die Polizei den jungen Mann antreffen.

Zunächst wollte der Bootsführer flüchten und zeigte sich unkooperativ. Die Wasserschutzpolizei Überlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise zum Vorfall am Überlinger Mantelhafen unter Telefon: 07551/94959209.