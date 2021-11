Zu einem Tauchunfall ist es am Samstag gegen 11.20 Uhr am Tauchplatz „Parkhaus Post“ in Überlingen gekommen. Wie das Polizeipräsidium Einsatz mitteilt, waren zwei Taucher dabei, aus 40 Metern Tiefe aufzutauchen, als bei einem der Taucher auf etwa 20 Metern technische Probleme auftraten.

Im Zuge dessen sei er viel zu schnell an die Oberfläche aufgestiegen. Der Tauchpartner des Betroffenen folgte diesem zügig, aber kontrolliert. Während sich der erste Taucher bei dem Vorfall leicht verletzte, trug der zweite Taucher keine Schäden davon. Jedoch wurden beide zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Wasserschutzpolizei ermittelt zur Unfallursache

Die Wasserschutzpolizei Überlingen übernimmt die Ermittlungen zur Unfallursache. „Das Tauchgerät des betroffenen Tauchers wird untersucht“, erklärt eine Polizeisprecherin des Präsidiums Einsatz auf Nachfrage. Dies sei ein Standardprozedere nach einem Tauchunfall. Genaueres zum technischen Defekt sowie zur Verletzung des Tauchers konnte die Sprecherin am Sonntag nicht mitteilen.