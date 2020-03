Die Landesgartenschau Überlingen gab am Donnerstagmorgen bei einem Pressetermin eine Mitteilung auf Papier heraus, in der davon die Rede ist, dass der geplante Eröffnungstermin 23. April mittlerweile „fraglich erscheint“. Die Mitteilung ist auf Mittwoch, 18. März, datiert. Sie steht unter der Überschrift „Eröffnung der Landesgartenschau Überlingen wird verschoben“. Unterschrieben ist sie von Jan Zeitler (Überlingens Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der LGS GmbH) sowie der der Geschäftsführung von LGS GmbH und bwgrün.

Theoretische Möglichkeit bleibt bestehen

Im Pressetext der LGS heißt es weiter, dass das Datum 19. April, bis zu dem die landesweiten Einschränkungen in der Corona-Pandemie derzeit gelten, nach wie vor „relevant“ für eine dann „neuerliche Bewertung der Lage“ sei, und damit verbunden die Frage, ob die LGS am 23. April eröffnen könne. Eine theoretische Möglichkeit wird also nach wie vor offen gehalten.

Ungeachtet dessen spiele das LGS-Team im Augenblick „das Szenario einer Verschiebung“ der Eröffnungsfeierlichkeiten durch, wie es in dem Pressetext von Donnerstag heißt.

Schutz für die Beschäftigten

Als Grund wird der Schutz von Besuchern, Mitarbeitern, Dienstleistern, Ehrenamtlichen und Ausstellern genannt, denen dringend dazu geraten wird, sich an die Verordnungen zum Schutz vor einer Ausbreitung des Corona-Virus zu halten. „Allein aus diesem Grund erscheint uns der 23. April als Eröffnungstermin fraglich, ungeachtet der tatsächlichen Situation zum genannten Zeitpunkt.“

Eröffnung sobald es grünes Licht gibt

„Die Arbeiten gehen weiter“, teilt die LGS mit. „So dass die Landesgartenschau eröffnen kann, sobald es dafür grünes Licht gibt. Wir sind davon überzeugt, dass die Landesgartenschau Überlingen im Jahr 2020 stattfinden wird, wenn auch unter Umständen in einem anderen Zeitraum als ursprünglich geplant.“

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Die Geschäftsführung der LGS GmbH und das Team sowie alle Aussteller werden mit aller Kraft an einer gelungenen Landesgartenschau Überlingen, der ersten am Bodensee, weiterarbeiten. Was jetzt schon in allen Ausstellungsbereichen zu sehen ist, erfüllt uns mit Freude und Zuversicht, trotz der kritischen Lage und aller gebotenen Schutzmaßnahmen an ein gutes Ende zu glauben.“

Wie dynamisch die Corona-Epidemie verläuft, und wie nichts mehr sicher ist, was vor wenigen Tagen noch als sicher geglaubt wurde, das zeigt sich daran, dass Jan Zeitler eine Woche zuvor den Gedanken an eine Verschiebung noch für „abwegig“ gehalten und einen Plan B ausgeschlossen hat.