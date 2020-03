Überlingen vor 56 Minuten

So schwimmen die Garteninseln für die Landesgartenschau zu ihrem Steg

Die schwimmenden Gärten sollen ein Höhepunkt der Landesgartenschau werden: Die Besucher können über einen 50 Meter langen Schwimmsteg an den Inseln vorbeiflanieren. Am Donnerstag wurden die Inseln an ihren Platz geschleppt. Ungewiss ist jedoch aufgrund der Corona-Krise noch, wann die Landesgartenschau eröffnet wird.