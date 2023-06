Das Markdorf Open Air 2023 ist erst vor wenigen Wochen erfolgreich über die Bühne gegangen – und schon jetzt steht der erste Act für die Veranstaltung im kommenden Jahr fest. Wie Veranstalter Jens Neumann vom Kultur Team Markdorf mitteilt, wird die Pop- und Schlagersängerin Vanessa Mai am 14. Juni auf dem Marktplatz auftreten. „Sie ist eine tolle und erfolgreiche deutsche Künstlerin“, sagt Jens Neumann, der seit Längerem mit Andreas Ferber, Manager und Ehemann von Vanessa Mai, in Kontakt steht und die Sängerin gerne schon für das diesjährige Open Air verpflichtet hätte. Das sei dann aber aus verschiedenen Gründen zu kurzfristig gewesen, erklärt Neumann. Nun kommt die 30-Jährige 2024 nach Markdorf.

Vanessa Mai feiert 2023 ihr Zehnjähriges auf der Bühne und hat passend dazu in ihrem Geburtsmonat Mai ihr neuntes Studioalbum „Hotel Tropicana“ veröffentlicht – das dritte Studioalbum unter dem Musikprojekt „Wolkenfrei“, mit dem ihr vor zehn Jahren der musikalische Durchbruch gelang. 2016 entschied sich die gebürtige Backnangerin, den Künstlernamen „Wolkenfrei“ nicht mehr zu verwenden und solo durchzustarten. Von Januar bis Mai 2016 war sie Mitglied der Jury in der 13. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“, 2017 nahm sie an der zehnten Staffel der Tanzshow „Let‘s Dance“ teil und belegte den zweiten Platz.

Sängerin lebt ihren Kindheitstraum

Vanessa Mai ist nicht nur Sängerin, sondern auch als Schauspielerin, Tänzerin, Werbegesicht und Social-Media-Star tätig. Sie ist die Entertainerin geworden, die sie schon mit sechs Jahren immer sein wollte. Mittlerweile ist die 30-Jährige mit ihren Alben und Singles Dauergast in den Charts und auch auf den großen Bühnen. Mit der Vermischung von verschiedenen Genres hat sie sich eine eigene Nische geschaffen. Auf dem aktuellen Album gibt es so zum Beispiel ein Duett mit Rapper Sido, aber auch eines mit Popsänger Mike Singer.

Karten gibt es ab 1. Juli

„Wir freuen uns riesig auf eine Künstlerin, die viele sehr junge Fans hat. Wir möchten ja wieder ein buntes Programm für verschiedene Musikrichtungen und Altersgruppen“, so Veranstalter Jens Neumann. Deshalb wird es auch ein Jugendticket geben. 2024 findet das Markdorf Open Air zum ersten Mal seit seinem Bestehen nicht im Mai, sondern im Juni statt. Geplant ist das Festival von 12. bis 15. Juni. „Dann sind einfach mehr Künstler auf Open-Air-Tour“, so die Begründung von Jens Neumann zum neuen Termin.

Karten gibt es ab 1. Juli bei Reservix. Ein Ticket kostet 49,40 Euro. Das Jugendticket von sechs bis 16 Jahren kostet 34 Euro und ist bis zum 1. November erhältlich. Danach gilt der Normalpreis.