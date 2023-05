Der Auftakt ist gemacht, das Markdorf Open Air läuft. Hier sammeln wir für Sie alle Bilder und Berichte – von Melissa Naschenweng am Mittwoch, Querbeat am Donnerstag, Hubert von Goisern am Freitag und Johannes Oerding am Samstag. Dazu gibt es einen Rückblick aufs vergangene Jahr und eine exklusive Backstage-Führung mit dem SÜDKURIER.

Markdorf Die Bühne steht und die Stars können kommen Das könnte Sie auch interessieren

Melissa Naschenweng hat den Traktorführerschein

Melissa Naschenweng rockt den Marktplatz: Mehr als 1000 Fans feiern mit ihr den Auftakt des Markdorf Open Air. Bilder gibt es hier und hier.

Melissa Naschenweng auf der Bühne. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Künstler-Interviews

Und so war das Open Air 2022: