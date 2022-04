von Christiane Keutner, Stefanie Nosswitz, Heike Gumsheimer, Wolf-Dieter Guip, Nicole Burkhart

Samenbomben selber machen

Upps, was wächst denn da? Mit Samenbomben kann man ganz friedlich für eine schöne Überraschung sorgen. Bei der Herstellung können sogar die Jüngsten mitmachen. Spaß ist garantiert, denn wenn es um „Matschepampe“ geht, sind gleich alle begeistert dabei, wie hier Hannah (8 Jahre), Mia (6) und Nils (1,5). Es geht ganz einfach: Blumen- und Tonerde zu gleichen Teilen in einer Schüssel mischen, Samen (auch ein Mix) dazu und alles gut vermengen. Ein wenig Wasser hinzufügen, Erde gut durchkneten, bis man kleine Kugeln formen kann. Sie sollen im Eierkarton bei Zimmertemperatur trocknen. Bei späterem Einsatz – die Samenbomben eignen sich auch als Geschenk – dunkel, kühl und trocken lagern. Und dann heißt es werfen!

Ostereiersuchen im „Tal“

Nach zweijähriger Zwangspause bietet die Gemeinde Deggenhausertal wieder das beliebte Ostereiersuchen auf dem Premiumwanderweg Bergtour Höchsten an. Wanderfreunde oder bewegungsfreudige Familien können am Ostersonntag ab 10 Uhr auf dem Weg Ostereier und Gutscheineier finden. Dafür haben (von links) Rebekka Leberer, Jasmin Gaugel und Julia Litz vom Rathausteam 100 Hühnereier ausgeblasen. Wer einen der drei Holzosterhasen findet, kann damit ein Selfie machen und es bis zum 22. April an touristinfo@deggenhausertal.de schicken und einen von mehreren Gewinnen erhalten. Einstiegspunkte in den Weg gibt es in Degggenhausen beim Parkplatz Saalach und beim Dorfgemeinschaftshaus, beim Parkplatz Höchsten, bei der Kirche in Oberhomberg und beim Dorfgemeinschaftshaus in Limpach.

100 Hühnereier hat das fleißige Rathausteam (von links: Rebekka Leberer, Jasmin Gaugel und Julia Litz) für die Ostereiersuche im Deggenhausertal ausgeblasen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Wander-Bingo für Kinder

Jetzt, wo die Sonne scheint und der Frühling zum Vorschein kommt, zieht es viele nach draußen. Endlich wieder einmal in die Wanderschuhe steigen und eine schöne Tour im Ländle machen (unter www.echt-bodensee.de finden sich schöne Routen in naher und weiter Ferne am Bodensee). Nur meist haben die Kinder nicht so große Lust „einfach nur zu laufen“. Mit dem Wanderbingo (etwa unter www.zukunftleben.de) steigt die Motivation. Ausgerüstet mit Bingo-Karte und Stift heißt es aufgepasst und ja nichts verpasst. Ob Radfahrer, Tierspuren oder Bach, sobald eines der gezeigten Symbole gesichtet wird, darf man es ankreuzen. Gewonnen hat, wer zuerst eine Reihe waagrecht oder senkrecht voll hat. Falls zu Beginn ein Preis vereinbart wird, wie etwa ein leckeres Eis, schauen die Kids gleich doppelt so genau.

Gefunden! Wer hat den Käfer zuerst entdeckt? | Bild: Nicole Burkhart

Einfach und unkompliziert kochen

Besuch an den Feiertagen und man muss Essen für eine große Runde zubereiten? Lust auf ein etwas anderes Ostermenü? Wer nicht stundenlang in der Küche stehen möchte, aber trotzdem verschiedene Gerichte für jeden Geschmack servieren möchte, ist bei Yotam Ottolenghi richtig. Der gebürtige Israeli, der in London lebt, zaubert in seinem Kochbuch „Simple“ einfache und unkomplizierte Rezepte aus der Levante-Küche für Freunde und Familie. Diese sind schnell fertig, enthalten oft nicht mehr als zehn Zutaten und lassen sich gut vorbereiten. Besonders empfehlenswert: Die Ofen-Reisgerichte. Ebenfalls für die schnelle Küche: „Jamies 5-Zutaten-Küche – Quick & Easy“ von Jamie Oliver. Der britische Koch setzt auf geniale Kombinationen aus nur fünf Zutaten, die lecker schmecken und einen minimalen Aufwand bedeuten.

Die Osterfeiertage bieten sich an, mal wieder in den Kochbüchern zu schmökern und neue Rezepte auszuprobieren. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Wandern am „Stillen Bach“

Der „Stille Bach“ ist das älteste Kanalsystem im Oberschwaben mit beeindruckender Schluchtenhangführung. Start der Wanderung ist beim Freibad in Weingarten-Nessenreben. Der schöne Wanderpfad verläuft ohne Schwierigkeiten, landschaftlich sehr reizvoll und kulturgeschichtlich interessant bis zum Rößlerweiher, einer der ältesten noch betriebenen Stauseen Mitteleuropas. Er bietet zu jeder Jahreszeit unvergessliche Eindrücke. Mönche des Klosters Weingarten waren im 12. Jahrhundert schon fleißig und haben rund zehn Kilometer vom „Stillen Bach“ künstlich angelegt. Über durchdachte Bauwerke wurde das Wasser über den Rößlerweiher zu Mühlen und Sägen Weingartens geführt. Das ganze System schloss über 10 Kanäle und 20 Weiher ein. Um den See herum, geht es durch den Hochtobel zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderung ist rund zehn Kilometer lang und die Gehzeit beträgt rund drei Stunden.

Die Wanderung „Der Stille Bach“ führt duch das älteste Kanalsystem in Oberschwaben. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Hier ist Forschergeist gefragt

Auf eigene Faust das Wurzacher Ried entdecken. Das können Familien mit Kindern mit dem roten Moor-Erlebnis-Rucksack. Darin befinden sich nützliche Utensilien wie z.B. Steinlot, Lupe, Spiegel sowie eine Routenbeschreibung. An insgesamt elf Stationen kann experimentiert und gerätselt werden. Die Themen sind vielfältig. Mal geht‘s um den Kinderliebling „Biber“, mal muss ein Geräuscheprotokoll erstellt werden, mal erfahren die Kinder, wie Vögel oder Spinnen ihre Umgebung wahrnehmen. Und Beobachtungen durch die Becherlupe machen Kleines ganz groß, wie Laura Merkt (links) und Amelie Jauch gespannt erleben. Mit etwas Glück entdecken die Kinder auch den fleischfressenden Sonnentau. Für das richtige Lösungswort gibt es am Ende eine Überraschung. Weitere Informationen gibt es hier.

Forschergeist gefragt! Laura Merkt (links) und Amelie Jauch erkunden Insekten aus dem Ried in der Becherlupe. | Bild: Frank-Markus Jauch

Ein lustiges Spiel für Schlechtwettertage

Ein „Töfako“, was soll das denn sein? Ein Tiefseebewohner, ein Indiostamm am Amazonas, eine Insektenart oder der Name einer Zahnfee? Aus bis zu neun Buchstaben muss jeder Spieler ein Kunstwort schaffen, das zu einem Begriff passen könnte, den seine Mitspieler noch nicht kennen. Dann müssen alle raten. Welche Wortschöpfung könnte zu welchem Begriff passen? Keiner weiß es. Manchmal der Klang, manchmal ein bisschen Sprachgefühl, vor allem Intuition und Glück helfen weiter. Gewinner ist, wer mit seinen kreativen Wortschöpfungen am meisten Mitspieler überzeugt und selbst am meisten errät. „Krazy Wordz“ ist ein lustiges, kreatives Spiel für schlechtes Wetter und gegen schlechte Laune. Für drei bis acht Spieler ab zehn Jahren.

Krazy Wordz: Ein kreatives und lustiges Worte-Erfinder-Spiel für verregnete Tage. | Bild: Heike Gumsheimer

Escape-Tour: Moderne Schnitzeljagd in Bermatingen

Einmalig und ganz neu am Bodensee ist die Escape-Tour in Bermatingen, eine Wanderung mit Rätselspaß. Die Route der modernen Schnitzeljagd verläuft in einem Rundgang vom Dorf durch den Wald, führt teilweise auf dem Premiumwanderweg und auf neuen Wegen. Auf der rund sechs Kilometer langen Strecke mit einer reinen Gehzeit von etwa 1,5 Stunden, die nur bedingt kinderwagentauglich ist, muss man an diversen Stationen, wie hier am Bildstock, 19 Rätsel einer Geschichte lösen, die auf einer Sage beruht. Sie ist in einem bebilderten Heft beschrieben, das am Startpunkt Rathaus, in „Hans-Peters Holzwerkstatt“ oder im „Café-Bar Firlefanz“ ausliegt, und in das man die Lösungen einträgt. Der Spaß für etwa 12- bis 99-Jährige ist kostenlos.

Die Escape-Tour in Bermatingen, eine Wanderung mit Rätselspaß, ist ganz neu. | Bild: Christiane Keutner

Party-Spaß bei der Markdorfer Musiknacht

Nach zwei Pandemiejahren mit mehreren Lockdowns und empfindlichen Beschränkungen wird mit der Musiknacht am Samstag, 23. April erstmals wieder eine große Party in der Stadt gefeiert werden können. Neun Bands und zehn Gastronomien werden Markdorf zu einem Mekka der Live-Musik machen. Die Musiknacht beginnt um 20 Uhr. Im Lemon Beat Club findet ab 23 Uhr die After-Party statt. In der Turmstube spielen Two Rocks, Atze & Kurt treten im Mojo auf, Herkommer-Live in der Gelateria Zoldana und Popp Deluxe in der Restauration Lichtblick. Im Ambasadorka gastieren Unplaqued Prochecked und im Restaurant Untertor Sonido Caliente. Die Sean Tracy Band wird im Gasthof Krone zu hören und sehen sein, Seeufer im Ludwig im Proma und Enrico in der Eisdiele Gentile. Der Eintrittsbändel kostet im Vorverkauf 12 Euro, an den Abendkassen 15 Euro.

Bei der Markdorfer Musiknacht spielen neun Bands. | Bild: Helga Stützenberger

Schnuppergolfen auf dem Rochushof

Das idyllische Deggenhausertal bietet sich nicht nur als Ziel für schöne Wanderungen und tolle Ausblicke an. Mit dem Rochushof in Unterhomberg hat die Gemeinde auch einen sehr familiären Golfclub, weit entfernt von der elitären Ausstrahlung, die dieser Sportart zuweilen anhaftet. Das Besondere am Rochushof: Seine Anlage ist nicht nur geöffnet für Clubmitglieder. Wer einfach mal in die Sportart hereinschnuppern möchte, ist ebenso willkommen. Der Club bietet ein Schnupperpaket für 49 Euro an. Das beinhaltet eine Einführung in den Sport durch einen Golflehrer sowie die Möglichkeit, vier Wochen lang auf dem Übungsbereich des Geländes gratis zu üben, inklusive Bällen und Leihschläger. Selbst mitbringen müsse man nichts, heißt es, außer guter Laune, bequemer Kleidung und festem Schuhwerk. Wer immer schon mal wissen wollte, ob in ihm ein kleiner Bernhard Langer steckt: Informationen gibt es im Internet.

Schnuppergolfen auf dem Rochushof in Unterhomberg: Man ist an der frischen Luft und lernt zugleich noch eine neue Sportart. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Heimat erleben im Heimatmuseum Immenstaad

Das Heimatmuseum Immenstaad in den oberen Räumen des Gasthaus Montfort in Kippenhausen hat wieder seine Türen für Besucher geöffnet. Es zeigt eine bunte Sammlung von aus der Region stammenden Gegenständen. Die Besucher kommen sich vor wie in einem Wimmelbild. Schwerpunkte bilden Objekte aus Haushalt und Handwerk. Im ersten Stock gibt es eine Gemäldeausstellung mit einem Ausschnitt der Neuerwerbungen des Vereins. Das Museum ist geöffnet samstags, sonn- und feiertags von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei!