Raus in die Natur, die frische Luft genießen und dem Körper etwas Gutes tun: Wandern wird immer beliebter – auch, weil man dafür gar nicht weit reisen muss. Auch die eigene Heimat lässt sich auf Wanderwegen noch einmal ganz neu entdecken. Wir stellen Ihnen sieben spannende Touren im Bodenseekreis vor. Egal, ob Sie Anfänger, Fortgeschrittener oder absoluter Profi sind – für jeden Schwierigkeitsgrad ist etwas dabei.

Touren, Tipps und Ausflugsziele: Alles rund ums Thema Wandern finden Sie bei SÜDKURIER Wanderlust!

1. Wandern am Bodensee: Gehen Sie am Sipplinger Berg auf eine geologische Zeitreise

In Sipplingen führt eine Zeitreise auf dem geologischen Lehrpfad zu atemberaubenden Aussichten und Haifischzähnen in der Urmeer-Molasse. Wir stellen Ihnen eine spannende Tour vor. Und die passende Wanderkarte finden Sie hier direkt dazu.

2. Lernen Sie den nördlichen Bodensee auf dem Wein- und Apfelweg kennen

So macht Wandern auch Kindern Spaß: In Immenstaad erzählt ein Apfelweg Interessantes über den Obstanbau am Bodensee. In Hagnau erfährt der Wanderer dann Spannendes über Wein. | Bild: TI Immenstaad

Naturbelassene Streuobstwiesen, geheimnisvolle Schluchten, verträumte Landschaften und immer wieder der herrliche See am Horizont: Das macht den Reiz des nördlichen Bodensee-Ufers aus. Weitere Details der Route erfahren Sie in unserer Wanderkarte, die Sie hier herunterladen können.

3. Entdecken Sie ein Paradies für heimische Wasservögel bei Salem im Bodenseekreis

Die Salemer Klosterteiche wurden einst von Zisterzienser-Mönchen zur Fischzucht angelegt. Heute bietet das Gebiet Idylle pur und ist ein europäisch geschütztes Paradies für Brut- und Zugvögel. | Bild: Thomas Bichler

Nahe Salem am Bodensee warten auf Wanderfreunde viele idyllisch gelegene Fischteiche. Sie stammen aus dem Mittelalter, doch heute gehören die Fische dort den Wasservögeln. Mehr Infos zur Strecke und die passende Wanderkarte zum Download gibt es hier.

4. Wandern Sie durch das Bodensee-Hinterland zum Aachtobel

Diese Wanderroute verbindet idyllische Wege durch die Tobellandschaft der Aach mit reizvollen Ausblicken auf den Bodensee und den Linzgau. | Bild: Thomas Bichler

Im Haustierhof Reutemühle ist Streicheln erwünscht – auch kuriose Tiere und seltene Arten sind hier zu Hause. Vor dem Vergnügen liegt eine Wanderung durch das Bodensee-Hinterland. Wir stellen Ihnen die Erlebnistour vor und haben hier die passende Wanderkarte zum Ausdrucken für Sie.

5. Erkunden Sie die Bodensee-Natur zwischen Meersburg und Hagnau

Herrlicher Aussichtspunkt in den Weinbergen. | Bild: Thomas Bichler

Auf Wanderwegen die Heimat entdecken – zwischen Meersburg und Hagnau geht das auch abseits der vielbegangenen Wege. Erkunden Sie mit unserer Erlebnistour das Hinterland des Seeufers und laden Sie hier Ihre Wanderkarte herunter.

6. Wandertour im Bodenseekreis: Genießen Sie beeindruckende Alpensicht und Kultur in Heiligenberg

Eine Panoramatafel am Platz Bellevue gibt Auskunft über die zahlreichen Alpengipfel. | Bild: Thomas Bichler

Eine Wanderung ohne Höhenunterschiede auf dem sonnenverwöhnten Hochplateau rund um Heiligenberg: Kaum eine andere Landschaft am nördlichen Bodensee kann mit so umfassenden Alpensichten und hochkarätiger Kultur punkten. Mehr zur Tour und die passende Wanderkarte zum Ausdrucken gibt‘s hier.

7. Wandern Sie zwischen Sipplingen und Hödingen mit tollen Aussichten auf den Überlinger See

Die Aussicht reicht an klaren Tagen über weite Teile der Alpen. | Bild: Thomas Bichler

Die eindrucksvolle Überlinger Steiluferlandschaft ist Schauplatz einer Wanderung zwischen Sipplingen und Hödingen. Alle Informationen zur Strecke und die Wanderkarte zum Download finden Sie hier.