Hinter die Kulissen gucken – im wahrsten und übertragenen Sinn: 20 Leser lauschten bei der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ den Ausführungen des Konzertveranstalters Jens Neumann und Florian Hank, Meister für Veranstaltungstechnik, die über das Gelände des Markdorfer Open-Airs auf dem Marktplatz führten und so manche Geheimnisse preisgaben.

SÜDKURIER-Redakteurin Stefanie Noßwitz (links) begrüßte die Teilnehmer von „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ und freute sich mit ihnen auf die Ausführungen von Konzertveranstalter Jens Neumann (Zweiter von links). | Bild: Christiane Keutner

Bodensee Bilder, Stimmung, gute Laune: Hier gibt es alles rund ums Markdorf Open Air Das könnte Sie auch interessieren

Soundcheck von Querbeat beim Start der Führung

Für die richtige Atmosphäre nach der Begrüßung von Redakteurin Stefanie Noßwitz sorgte anfangs die Kölner Gruppe Querbeat mit ihrem Soundcheck für den abendlichen Auftritt. Während noch die Bässe wummerten, beantwortete Jens Neumann gleich Fragen: Der Konzertplatz werde mit Rücksicht auf die Anwohner so spät wie möglich abgesperrt. Bei Nico Santos waren 2022 allerdings die ersten Mädels schon um 8 Uhr da. „Wir haben denen noch Sonnencreme gegeben“, so Neumann, der von vielen Unwägbarkeiten, Risiken und aufwändiger Organisation des Events berichtete. Den Kartenkauf machten viele inzwischen vom Wetter abhängig und würden lieber an die Abendkasse gehen.

Nach dem Soundcheck von Querbeat war die Freude auf das Konzert noch größer. | Bild: Christiane Keutner

Die Gewinner der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ auf der Bühne. Sie genossen bei der exklusiven Führung einen anderen Blick auf das Festivalgelände. | Bild: Keutner, Christiane

Das weitere Programm Am Freitagabend tritt Hubert von Goisern auf, am Samstag Johannes Oerding. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse an der Tourist-Info zum Preis von 49,40 Euro (von Goisern) und 58,20 Euro (Oerding).

Künstler werden frühzeitig verpflichtet

Nicht einfach sei die Verpflichtung der Künstler mindestens ein Jahr im Voraus. Der Termin muss passen und mit den Agenturen abgestimmt werden. Unüblich sei es, mit den Sängern selbst zu verhandeln, wie mal bei Howard Carpendale, der zuvor zufällig einen Auftritt bei einer Privatfeier in Lindau hatte. 4500 Menschen dürfen auf den Marktplatz, der wegen des leichten Gefälles ein idealer Konzertplatz mit Sicht für alle ist.

Nicht immer ideal sind die Gagen: Mit vermehrten TV-Auftritten stiegen auch die Honorare, manchmal um 50 Prozent. Für Nico Santos müsste man jetzt mindestens mit einem sechsstelligen Betrag rechnen. Der von Korina Schulze angesprochene Dieter Thomas Kuhn spiele derzeit nur auf großen Plätzen.

Edwin Zemic und Korina Schulze aus Markdorf fanden es interessant zu erfahren, wie viel Aufwand hinter den Konzerten steckt. | Bild: Keutner, Christiane

Musikalischer Mix muss stimmen

Weitere Schwierigkeit ist der musikalische Mix. „Wir wollen weder Wacken sein noch Volksmusik-Veranstaltung, das wollen wir auch den Anwohnern nicht zumuten“, so Neumann, der sich über die Toleranz der hiesigen Anlieger aber genauso freut wie über die komfortable Garderobensituation, die die Künstler in der Mittleren Kaplanei sehr schätzen.

Unter den Gewinnern ist Monika Eisele aus Mittelstenweiler. „Mein Mann und ich haben Karten fürs Konzert, da dachte ich, es wäre gar nicht so schlecht, wenn man das Drumherum auch mal kennenlernt.“. Die Open Airs in Salem und Meersburg kenne sie schon, Markdorf ist für sie eine Premiere. „Es ist hochinteressant, welche Schwierigkeiten eine Veranstaltung mit sich bringt, bis das Konzept steht“, ist sie voller Bewunderung.

Monika Eisele kam durch ihren Sohn auf die Band Querbeat und wollte zuvor die Situation auf dem Markdorfer Konzertgelände erkunden. | Bild: Christiane Keutner

Elke und Klaus Schultz finden es großartig, dass es Konzerte in diesem Ausmaß in Markdorf gibt. | Bild: Christiane Keutner

Elke und Klaus Schultz aus Markdorf finden es „total gut, dass so etwas Besonderes in einem kleinen Städtchen wie Markdorf gibt“. Johannes Oerding hatten sie schon mehrfach erlebt, „und es ist ein Träumchen, wenn er in der Heimatstadt auftritt“. Interessant fand Elke Schultz, erklärt zu bekommen, warum die Eintrittskarten so teuer seien. „Man merkt erst mal, wieviel Arbeit hinter so einem Projekt steht“, sagt Klaus Schultz.

Familie Bergmann von Technik begeistert

Begeistert von der Führung ist auch Familie Bergmann aus Markdorf. „Durch die Zunft arbeiten wir hier regelmäßig und wir wollten etwas zum Hintergrund der Konzerte erfahren. Außerdem wollte ich einmal auf der Bühne stehen“, sagt Melanie Bergmann. Und wie fühlt es sich an? „Witzigerweise habe ich es mir spektakulärer vorgestellt; der Platz wirkt so mini. Aber mich beeindruckt die ganze Technik, die ist unfassbar.“

Melanie, Thomas und Laura Bergmann waren von Technik und Hintergrund zu den Konzerten beeindruckt. | Bild: Christiane Keutner

Vier Tonnen Last muss das Dach aushalten, das Bühnenkonzept umfasst je nach Auftritt drei bis 40 Seiten, es gibt unzählige Scheinwerfer und Lautsprecher und der Strom reiche für ein kleines Wohngebiet – allerdings würde manchmal nur ein Bruchteil davon benötigt, schon wegen der Umstellung auf LED, so Florian Hank.

Veranstalter plaudern aus dem Nähkästchen

Florian Hank, der auch für die Sicherheit wie Fluchtwege und Securitys verantwortlich ist, und Jens Neumann plaudern aus dem Nähkästchen, wobei sich die Erfahrungen meist nicht auf Markdorf bezogen: Einige Sänger oder Bands wollen Technik nur einer bestimmten Marke, ausschließlich Mineralwasser, das nicht von einem übermächtigen Lebensmittelkonzern stammt, nur lokales Bier und keines von einer Großbrauerei, einem Veranstalter waren die Blumen zu wenig weiß – und das am Sonntag -, manche wollten Kirschen im Herbst und ein Künstler bestand darauf, dass man seine 60 Bühnenoutfits aufbügelt, obwohl er nur eines auswählte.

Florian Hank kümmert sich hauptsächlich um die überwältigend anspruchsvolle Technik und verriet Witziges über die Sonderwünsche der Künstler. | Bild: Christiane Keutner

Spontan geht es am Abend auf das Konzert

Jedes Jahr sind Nathalie und Timo Rosczyk aus Immenstaad bei den Markdorfer Konzerten, auch an zwei Abenden. Sie hatte es immer schon interessiert, wie es auf der Bühne ausschaut. Ihn interessierte hauptsächlich die Technik und der Soundcheck; letzteres bewog die beiden, spontan das Konzert zu besuchen.

Sie entschieden sich nach dem Soundcheck spontan zum Besuch des Konzerts von Querbeat: Nathalie und Timo Rosczyk. | Bild: Christiane Keutner

„Toll, dass jemand in Markdorf so wertige Veranstaltungen organisiert“, finden Burga und Roland Schmid. | Bild: Christiane Keutner

„Eigentlich wollten wir gleich wieder nach Hause gehen, weil es so windig und kalt war“, sagten Burga und Roland Schmid aus Markdorf. „Aber nach den ersten Sätzen von Jens Neumann fanden wir es so interessant, dass wir bis zum Schluss geblieben sind.“ Burga Schmid fügt hinzu: „Wunderbar finde ich es, dass sich jemand Mühe macht, so wertige Veranstaltungen zu organisieren. Das muss man unbedingt durch eine Teilnahme unterstützen.“

Am Ende werden die SÜDKURIER-Leser von Jens Neumann spontan zum Querbeat-Konzert eingeladen. Die Teilnehmer sind nicht nur deshalb begeistert. Sie bedanken sich bei den Organisatoren für die aufschlussreiche und kurzweilige Führung.