Irina, Irina und Max: Sie stammen aus Kiew und Irpin – am Bodensee fanden sie eine sichere Zuflucht. Sie ließen sich bereitwillig am Landungsplatz in Überlingen dabei fotografieren, wie sie Sommer, Eis und Erdbeeren genießen – weit weg von der Ukraine.

Bild: Hilser, Stefan

Hier spielt der Chef noch selbst: Cortaldo Tarantino, Pächter des Minigolfplatzes in Überlingen, hat die Saison eröffnet.

Bild: Hilser, Stefan

Eis Der Sommer kommt: So viel kostet das Eis in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Die Straßencafés füllen sich auch in Markdorf wie hier am Bahnhof.

Bild: Jörg Büsche

Felis Herger und Patrik Gisler aus der Schweiz genießen das schöne Wetter auf dem Fahrrad. Hier machen sie eine Pause in der Markdorfer Innenstadt.

Bild: Jörg Büsche

Rolf Habnitt aus Friedrichshafen hat es sich auf seinem mitgebrachten Liegestuhl unter einem Baum an einer ruhigen Strandstelle in Fischbach gemütlich gemacht. Nebenan im Biergarten bei Stärr Schorsch herrscht hingegen schon reges Treiben.

Bild: Lena Reiner

Emelie, Kian und Eileen Reiß haben sich aus Langenargen auf den Weg ins Fischbacher Freibad gemacht, um dort das gute Wetter zu genießen. Dort ermöglicht die Warteschlange, die sich vorübergehend bildet, dieses gemeinsame Foto.

Bild: Lena Reiner

So ein Sonnenschirm taugt auch als Kleiderständer. Gesehen im Fischbacher Freibad.

Bild: Lena Reiner

Anneliese Keim kommt aus Markdorf und nutzt den ersten Tag Sommerwetter für einen Besuch im Fischbacher Freibad: „Ich habe mir auch direkt eine Jahreskarte für alle drei Freibäder in Friedrichshafen geholt. Geöffnet haben die anderen beiden noch nicht, deshalb bin ich hier. Ich wechsle aber auch generell öfter mal durch.“

Bild: Lena Reiner

Schlange stehen am Wasserzugang an der Liegewiese in Meersburg: Aufgrund der Pollenschicht auf der Wasseroberfläche müssen die Schwimmer quasi blinden Fußes hinein und sind deshalb besonders vorsichtig unterwegs.

Bild: Santini, Jenna

Auch die schattenspendenden Bäume am Meersburger Ufer sind schon als Lieblingsplätze gefragt.

Bild: Santini, Jenna