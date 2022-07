Mit geschätzt 157.000 Besuchern an fünf Tagen erlebte das Seehasenfest in diesem Jahr so viel Zulauf wie noch nie. Zum Vergleich: 2019 waren es nach Angaben der Verantwortlichen rund 140.000 Festgäste. „Nach zwei Jahren Corona-Pause hat das Seehasenfest zu seiner gewohnten Stärke zurückgefunden“, sagte Bürgermeister Dieter Stauber bei einem Pressegespräch zur Fest-Bilanz, die bei Festpräsidium, Stadtverwaltung, Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr durchweg positiv ausfiel.

Nach dem Seehasenfest ziehen sie eine durchweg positive Bilanz (von links): Yannick Wiest, stellvertretender Leiter des Amts für Soziales, Familie und Jugend, Bürgermeister Dieter Stauber, Kai Nopper und Christine Waggershauser vom Seehasenfestpräsidium, Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amts für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Cathrin Batzner, Verantwortliche für Märkte und Veranstaltungen, David Bercher von den Johannitern, und Volkmar Rees, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen. | Bild: Claudia Wörner

So ein großes Ereignis ohne nennenswerte Störungen – vom Brand eines Grillstands einmal abgesehen – sei bemerkenswert. Mit 69.000 Besuchern war der Samstag der stärkste Tag. Verkauft wurden insgesamt rund 30.000 Festabzeichen.

Friedrichshafen So schön war es auf dem Seehasenfest 2022 Das könnte Sie auch interessieren

Festzug am Sonntagvormittag ein Erfolg

Erstmals war der Festzug am Sonntag auf den Vormittag verlegt worden. „Bei den Temperaturen war das goldrichtig“, sagte Kai Nopper, der gemeinsam mit Christine Waggershauser den Vorsitz des Seehasenpräsidiums übernommen hat. Nicht wenige Leute hätten gesagt, dass man dies längst hätte tun sollen.

Durch die zweijährige Pause gab es beim Festzug 2022 drei Generationen Seehäsle. | Bild: Corinna Raupach

Rund 4500 Schüler, 400 Lehrer, 19 Musikgruppen und Fanfarenzüge sowie 16 Pferde sind bei sommerlichen Temperaturen durch die Innenstadt gezogen. Die ehemaligen Erstklässler von 2020 und 2021 eröffneten den Festzug in speziellen, von der Stadt gesponserten T-Shirts.

Friedrichshafen Bilder vom Seehasenumzug am Sonntag in Friedrichshafen – Teil 1 Das könnte Sie auch interessieren

730 Kinder bekommen Hasenklee

„Die Begeisterung der 730 Erstklässler am Samstag beim Empfang ihres Hasenklees war schier unglaublich“, sagte Christine Waggershauser. Da es keine Aktionsbühne gab, hätten die Schüler mit etwas mehr Platz gestellt werden können, berichtete sie.

Nach zwei Jahren Pause sei die Figur des Seehasen noch wichtiger geworden. Insgesamt habe er mehr als 20 Auftritte absolviert. Peter Sikora habe bereits versprochen, dass er im kommenden Jahr wieder ins Seehasenkostüm schlüpfen werde.

Meinung Tschüss, Seehas! Auf Wiedersehen im April? Oder direkt zur Bodensee-Weihnacht? von Christina Bömelburg Das könnte Sie auch interessieren

16 Aufenthaltsverbote im Vorfeld

Die Feuerwehr Friedrichshafen war mit 120 ehrenamtlichen Einsatzkräften im Seehasenfest-Dienst. Bis auf den Brand des Grillstandes vermeldet Hans-Jörg Schraitle keine besonderen Vorkommnisse. Allerdings seien vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung bereits im Vorfeld 16 Aufenthaltsverbote ausgesprochen worden. „Diese Maßnahme hat sich bewährt und sehr positiv auf die polizeilichen Vorkommnisse ausgewirkt“, berichtete Schraitle.

45 Straftaten und sechs alkoholisierte Jugendliche

Volkmar Rees, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen, bilanzierte: „Grundsätzlich war das Seehasenfest von einer friedlichen und positiven Grundstimmung geprägt.“ Die ihm zufolge während des Festes gut sichtbare Polizei stellte 45 Straftaten fest (2019: 75). Dabei handle es sich um für große Veranstaltungen typische Straftaten wie Körperverletzungen, Diebstähle und Beleidigungen.

Friedrichshafen Streit um Kuscheltier auf dem Seehasenfest: Mann will mit Lebkuchenherz angreifen Das könnte Sie auch interessieren

„Wo viele Menschen sind und Alkohol konsumiert wird, dort entstehen eben auch Konflikte“, weiß Rees. Erneut im Einsatz waren die Jugendschutzteams der Polizei, die ein spezielles Auge auf unerlaubt Alkohol konsumierende und rauchende Jugendliche hatten. Sechs Jugendliche waren so stark betrunken, dass sie von der Polizei an ihre Eltern übergeben wurden.

Die Rettungsdienste Johanniter und Deutsches Rotes Kreuz versorgten 230 Menschen (2019: 180). „Dabei war alles von Schnittverletzungen bis hin zu Kreislaufproblemen oder Wespenstichen“, berichtete David Bercher von den Johannitern. 27 Festgäste seien zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gekommen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von THW und DLRG.

Friedrichshafen Das Seehasenfest beginnt mit einer fantasievollen Weltreise Das könnte Sie auch interessieren

Schausteller und Festwirte freuen sich über Umsatz

45 Fahrgeschäfte und Spiele, 56 Imbissstände sowie 34 Verkaufsstände sowie sechs Festgärten lockten die Besucher auf den Rummel am Hinteren Hafen und auf das Festgelände entlang der Uferstraße. „Das sonnige Wetter und die warmen Abende haben mehr Besucher angezogen, die dann auch für bessere Umsätze gesorgt haben“, berichtete Cathrin Batzner, verantwortlich für Märkte und Veranstaltungen. „Die Schausteller, Festwirte und Standbetreiber sind sehr zufrieden.“

Der Tag des Feuerwerks war zugleich der besucherstärkste des Seehasenfests 2022. Dass das Spektakel auch mit Abstand beeindruckend anzusehen war, zeigt dieses Foto von Leserreporter Reinhold Köfer. Aufgenommen wurde es ihm zufolge von Ailingen-Berg aus mit Stativ und sehr großer Brennweite bei rund drei Sekunden Belichtungszeit im Vollformat. | Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

3900 Besucher auf dem Spiel- und Aktionsgelände

Auf dem Spiel- und Aktionsgelände von Spielehaus und Spielbus ging es ebenfalls hoch her. „Rund 3900 Besucher kamen auf das Gelände“, schätzte Yannick Wiest, stellvertretender Leiter des Amts für Soziales, Familie und Jugend. Das Kindertheater unter freiem Himmel sei von 1600 Zuschauern besucht worden. Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern mit Kindern hätten wieder ausgiebig die Chill-Out-Area und die Aloa-Bar des Jugend- und Kulturzentrums Molke genutzt und im Trubel der Festmeile einen entspannten Bereich gefunden.

Friedrichshafen Bilder vom Samstagnachmittag auf dem Seehasenfest Das könnte Sie auch interessieren

Fest ohne Oberbürgermeister Andreas Brand

Das Seehasenfest 2022 war auch für Oberbürgermeister Andreas Brand außergewöhnlich. Während des gesamten Festes wurde er vom Ersten Bürgermeister Fabian Müller vertreten. „Dass ich dieses erste Seehasenfest nach zwei Jahren Pause coronabedingt verpassen musste, ist mir ganz schön schwergefallen“, ließ Brand mitteilen. Alle Berichte und Bilder hätten eine Sprache gesprochen. „Es war ein ganz besonderes Seehasenfest, ein Kinder- und Heimatfest, das den großen und kleinen Seehasen-Fans unglaublich viel Freude gemacht hat.“