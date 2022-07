Mit strafrechtlichen Folgen hat ein 36-Jähriger nach einer Auseinandersetzung auf dem Seehasenfest zu rechnen. Wie die Polizei berichtet, versuchte der Mann am Montagabend, kurz vor Mitternacht, an einem Spielautomaten sein Glück, um ein großes Kuscheltier zu gewinnen. Dabei geriet er mit mehreren Heranwachsenden in Streit, die die gleiche Absicht hatten.

In der Folge geriet der 36-Jährige den Polizeiangaben zufolge offenbar in Rage: Er versuchte, einen 19-Jährigen mit einem Lebkuchenherz anzugreifen.

Gegenüber den einschreitenden Polizisten weigerte der Mann sich, sich auszuweisen. Bei der vorläufigen Festnahme wehrte sich der 36-Jährige gegen die Maßnahmen der Beamten und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, heißt es weiter. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren gegen ihn, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung.