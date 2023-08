Rund um den Stadtstrand veranstaltet die Stadt Villingen-Schwenningen gemeinsam mit der Eventagentur „Tat und Drang“ ein Street-Food-Festival. Die Veranstalter versprechen in ihrer Pressemitteilung keine lieblos aneinandergereihten Foodtrucks.

Rostwurstbuden und Kirmesstände suche man hier vergebens, heißt es weiter. Die Agentur veranstalte jährlich 20 Festivals in ganz Deutschland. Dabei hebe sie sich durch ein vielfältiges Angebot, besondere Orte und viel Liebe zum Detail ab und kann damit auch auf internationaler Ebene überzeugen. So trägt Nathalie Harbig, Geschäftsführerin, seit mehreren Jahren auch den Street-Food-Award Germany auf ihren Veranstaltungen aus und ist dieses Jahr bereits zum zweiten Mal Gastgeberin der European Street Food Awards.

Spezialitäten aus Chile, Israel und dem Senegal gibt es hier. „Wir beraten uns sorgfältig vor jeder Saison im Team, welche Stände mit uns auf Tour gehen, um eine möglichst bunte Mischung aus traditioneller Landesküche und den neuesten Food-Trends auf dem Markt bieten zu können“, wird Harbig zitiert.

Dabei ist es egal, ob ein Profi- oder leidenschaftlicher Hobbykoch zum Löffel greift – Hauptsache frisch und lecker“, erklärt Projektleiter Mike Offholz.

Fleischliebhaber, aber auch Fans der veganen Küche, kommen auf ihre Kosten. Kühle Getränke gibt es an der Strandbar vom Stadtstrand. „Wir wollen mit unseren Veranstaltungen einen Ort zum Verweilen mit Freunden und Familie schaffen“, so Offholz. Zwischen exotischen Düften, leichter musikalischer Unterhaltung und liebevoller Dekoration finden die Besucher farbenfrohe Liegestühle in der Sonne und lauschige Schattenplätze. Am Abend sorgen zahlreiche Lichterketten für ein ganz besonderes Ambiente.

Öffnungszeiten des Street-Food- Festivals: Freitag, 1. September: 17 bis 22 Uhr; Samstag, 2. September: 12 bis 22 Uhr; Sonntag, 3. September: 12 bis 20 Uhr. Eintritt frei!

Weitere Informationen und eine Vorstellung der Stände gibt es in Kürze auch auf Facebook: Street Food Festival Villingen-Schwenningen.