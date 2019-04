von Roland Dürrhammer und Anja Greiner

Noch keine Abstimmung über eine Investition in den Basketballverein "Wiha Panthers" aus Schwenningen im Falle eines Aufstiegs in die zweite Basketball Bundesliga ProA gab es bei der Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses am Mittwoch. 244 500 Euro müssten investiert werden, um die Spielstätte des Vereins, die Deutenberghalle, für die Ansprüche der Liga auszustatten.

Für Stadtrat Frank Banse (SPD) kam die Tischvorlage zu kurzfristig und er äußerte sich dahingegen skeptisch, dass man beim Fußball schon einmal Pech gehabt hätte und hinterfragte, wie realistisch ein Aufstieg in die ProA-Liga sei. "Die Folgenkosten sind auch nicht bekannt", so Banse. Kurzfristig war die Vorlage vor allem deshalb, weil die Basketballer bis zum 12. April den Lizenzantrag stellen müssen. Und dafür brauchen sie die Deckungszusage der Stadt.

Bei einem Aufstieg in die ProA-Liga gilt es folgende Anforderungen an die Ausstattungen zu erfüllen: LED-Banden für die Werbung (Anschaffung Stadt VS), ein mobiler Parkettboden (Vorleistung Stadt VS), eine mobile Sitztribüne und einen Schutzboden. Benötigt werden außerdem eine Standkorbanlage und ein 24-Sekunden-Würfel (jeweils Anschaffung Verein).

Für Stadtrat Rudolf Nenno (FW) bestand kein Zweifel, den Verein zu unterstützen und die Vorsitzende der Wiha Panthers, Gabriele Cernoch-Reich, bestätigte, dass der aufwendig zu verlegende, mobile Parkettboden nur für die Spieltage erforderlich sei. "Für die Verlegung benötigt der Verein jedoch Unterstützung", so Cernoch-Reich. Für die Unterstützung der Wiha Panther sprachen sich auch die Stadträte Dirk Caroli (FDP) und Jürgen Jauch (CDU) aus.

Grünen-Stadtrat Joachim von Mirbach sprach sich ebenfalls für die Investition aus, kritisierte jedoch die Wortwahl des OB Jürgen Roth. Dieser hatte davon gesprochen, dass es durchaus möglich sei, "dass wir aufsteigen". "Wir steigen nicht auf", so Mirbach. "Wenn dann steigt der Verein auf." "Ich möchte doch bitten, dass das neutral bleibt", rügte er. OB-Roth gab unbeeindruckt zurück: "Ich bin stolz, dass wir einen Bundesligaverein hier in VS haben!"

In der Saison 2017/2018 erreichte die Mannschaft die sportliche Qualifikation für die zweite Basketball Bundesliga ProB. Aktuell spielen die Wiha Panters in den Playoffs um den Aufstieg in die zweite Bundesliga ProA. Werden in der dritten Playoff-Runde zwei weitere Siege eingefahren, ist die Qualifikation für die Liga ProA erreicht. Die endgültige Entscheidung über die Investitionen wird am kommenden Mittwoch der Gemeinderat treffen.