Tatsächlich konnten in der Wohnung eines 21-jährigen Mannes insgesamt vier männliche Dackelwelpen im Alter von nicht mehr als acht Wochen angetroffen werden. Bei der anschließenden Untersuchung durch eine Amtstierärztin konnte zudem festgestellt werden, dass sich die Tiere in einem sehr schlechten bis lebensbedrohlichen Gesundheitszustand befanden. Aus diesem Grund wurden diese sofort beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht.

Polizei sucht frühere Käufer

Da im Internet auch weibliche Welpen von dem Beschuldigten angeboten wurden, sucht die Polizei nun nach den Käufern. Auch deren Tiere dürften krank sein. Die Käufer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Nummer 07461/9410 zu melden. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.