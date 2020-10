Laut Mitteilung der Polizei wurde am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, ein in der Goethestraße in Neustadt im Halteverbot geparktes Auto durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der 79-jährige Unfallverursacher konnte durch einen Zeugen dabei beobachtet werden, wie er nach der Kollision aus seinem Auto stieg und den Schaden begutachtete.

Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug ein und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Diese konnte den Fahrer des Verursacher-Autos ermitteln.