Die 36-Jährige hatte gegen 22.45 Uhr ein Hotel am Postplatz in Neustadt betreten. Der Hoteleigentümer beobachtete die ihm unbekannte Frau dabei, wie sie aus dem Schlüsselschrank an der Rezeption einen Schlüssel entnahm und das entsprechende Zimmer aufsuchte. Da für das Zimmer keinerlei Reservierungen oder Buchungen vorlagen, sprach der Hotelier die Frau an und forderte sie auf, das Zimmer sofort zu verlassen. In der Folge beleidigte die Frau den Hotelier und weigerte sich, dass Zimmer zu verlassen. Dieser rief daraufhin die Polizei. Die Polizei Neustadt klärte die Situation vo Ort und stellte Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs.