Im Einmündungsbereich zur Landesstraße 156 übersah er einen auf dem Radweg von rechts kommenden Fahrradfahrer. In der Folge kollidierten die beiden, wobei der 85-jährige Radfahrer auf die Motorhaube des Autos prallte und danach auf die Fahrbahn stürzte.

Dabei verletzte er sich so schwer, dass er durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Das Tragen eines Schutzhelmes verhinderte noch Schlimmeres. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.