Laut einer Mitteilung aus dem Rathaus fallen darunter der Weihnachtsmarkt in Neustadt, der am 28. Oktober geplante Simon- und Judäamarkt am Narrenbrunnen sowie der in Vorbereitung befindliche Unternehmertreff und Unternehmerinnenabend, welcher auf Frühjahr 2021 verschoben wird.

Weihnachten soll in der der Stadt erlebbar sein

„Die Entscheidung zur Absage ist uns nicht leichtgefallen“, sagt Bürgermeisterin Folkerts. Allerdings wäre es vor dem Hintergrund stark steigender Infektionszahlen im Landkreis unverantwortlich, jetzt größere Veranstaltungen und die Märkte durchzuführen.

Die Gesundheit aller Bürger habe oberste Priorität.

„Wir erarbeiten gerade Konzepte, um die Stadt in der Adventszeit stimmungsvoll zu gestalten, damit Weihnachten für alle in der Stadt erlebbar wird“, so die Bürgermeisterin weiter.

Wochenmarkt findet weiter statt

Der Wochenmarkt wird zur Grundversorgung der Bevölkerung weiterhin stattfinden.

Die Feier zum Volkstrauertag wird nur mit einer Kranzniederlegung durch die Bürgermeisterin Meike Folkerts und einer kleinen Abordnung im Freien stattfinden. Interessierte können sich per Mail an anmeldung@titisee-neustadt.de oder 07651-206111 anmelden.

Vereinssport mit maximal zehn Teilnehmern



Auch private Veranstaltungen in den städtischen Hallen und dem Kurhaus sind von der neuen Corona-Verordnung betroffen und können deshalb nicht durchgeführt werden. Aktuell dürfen in den Hallen nach der gültigen Coronaverordnung Sport Vereinssport mit maximal zehn Personen stattfinden.

Die Stadtverwaltung bittet alle Bürger, private Treffen und Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Auch Vereine sind aufgefordert, das Abhalten von Generalversammlung nach Dringlichkeit und Verschiebbarkeit zu überprüfen.