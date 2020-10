In einem Prüfungsraum an der Gutachstraße kam es am Montag, gegen 9 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Laut Mitteilung der Polizei wurde ein 44-jähriger Mann während der Prüfung bei einem Verstoß gegen die Prüfungsordnung ertappt. Er war verkabelt und hatte einen Kopfhörer in einem Ohr. Als der verantwortliche Prüfer dies bemerkte und die Personalien des Mannes erfragte, versuchte dieser, sich von der Prüfungsörtlichkeit zu entfernen. Dabei wurde er allerdings von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aufgehalten. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leicht verletzt wurden. Die Polizei Titisee-Neustadt hat nun ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.