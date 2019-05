von Martin Himmelheber

Da hatte Lothar Neudeck doch zu schlucken: Die Urkunde des Ehrenvorsitzenden hatte er entgegengenommen, viele Dankesworte gehört. Als aber seine Nachfolgerin im Amt der Vorsitzenden der Sportgemeinschaft Schramberg, Sumi Storz, bekannt gab, der Vorstand habe beschlossen, die Gymnastikhalle im Lothar-Neudeck-Halle umzubenennen, da rang er sehr um seine Fassung.

42 Jahre an der Spitze

42 Jahre war Neudeck zunächst Vorsitzender des Turnvereins Sulgen und nach der Fusion mit der Turnerschaft Schramberg Chef der neuen Sportgemeinschaft Schramberg 1858. Nach dieser ungewöhnlich langen Zeit bereiteten die Mitglieder ihrem langjährigen Vorsitzenden einen überaus herzlichen Abschied.

Sattes Plus in der Kasse

Ein Geschenk war sicher auch, dass Neudeck seine 42. Mitgliederversammlung und seine Nachfolgeregelung völlig problemlos über die Bühne bringen konnte. Nach nicht einmal einer Stunde waren die Regularien abgewickelt, der Vorstand entlastet und seine Tochter Sumi einstimmig zu seiner Nachfolgerin gewählt. Mit einem satten Plus von 47 000 Euro in der Kasse, noch immer gut 2200 Mitgliedern und einem engagierten Vorstandsteam hinterlässt Neudeck den größten Sportverein im Umkreis in bester Verfassung.

31 Abteilungen im Verein

In seiner Abschiedsrede hatte Neudeck versichert, der Verein könne den Leitspruch „Wir bewegen Schramberg„ guten Gewissens so belassen. Er berichtet, dass die Athletenabteilung leider geschlossen werden musste, weil nach einigen Abgängen von Leistungsträgern keine Substanz mehr vorhanden gewesen sei.

Handballer kooperieren mit Dunningen

Bei etlichen der 31 Abteilungen berichtete Neudeck von sportlichen Erfolgen. Die Handballer würden sich künftig im Jugendbereich mit den Dunningern zusammentun. Zur Zukunft wolle er sich nicht mehr äußern, das überlasse er seiner Nachfolgerin.

Videogruß zum Abschied

Mit einem Video, in dem sehr viele Abteilungen, Sportkameraden, aber auch Oberbürgermeister Thomas Herzog und dessen Vorgänger Herbert O. Zinell sich von Neudeck verabschiedeten und ihm für seine Arbeit dankten, gab es noch ein besonderes Geschenk. Seine Ehefrau Marianne hatte als Letzte einen Wunsch an ihren Lothar: „Vielleicht können wir jetzt ja den Tango-Kurs besuchen. Die Tanzschuhe haben wir ja schon seit 20 Jahren!“

Sportler schenken Wochenende

Die SG schenkte den beiden ein Wochenende mit einem Schnapsbrennseminar, er erhielt die Ernennungsurkunde zum Ehrenvorsitzenden – und das Schild „Lothar-Neudeck-Halle“. Das raubte ihm dann doch so sehr die Fassung, dass er nicht einmal mehr lächeln konnte. Die knapp 100 SG Mitglieder erhoben sich von ihren Plätzen und dankten Neudeck mit minutenlangem Beifall.