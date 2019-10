Seit Januar 2017 findet die Poetry Slam Veranstaltungsreihe „Dichterwettstreit deluxe“ regelmäßig im Villinger Theater am Turm statt. Am 19. Oktober ist es wieder soweit. Diesmal sogar mit einer doppelten Show, denn am Vortag, 18. Oktober, findet die gleiche Show auch im Schramberger Kulturbesen statt. Die Kleinkunstveranstaltungen vereinen Poesie, Kabarett und Comedy – wie immer moderiert von Gastgeber und Initiator Elias Raatz.

Es geht um die Gunst

Beim Poetry Slam kämpfen verschiedene Poeten mit selbstverfassten Texten um die Gunst der Zuschauer. Mit weit gestreuten Texten, lustig, sarkastisch, emotional, nachdenklich, poetisch, philosophisch oder lyrisch, wollen sie das Publikum in ihren Bann ziehen. Der moderne Dichterwettstreit vereint Lyrik, Comedy, Lesung und Kabarett an einem Abend.

Ganz besonderer Ehrengast

Moderator Elias Raatz hat für die Doppelshow neben Konstantin Korovin aus Stuttgart, Richard König aus Tübingen, Holger Rohlfs aus Darmstadt, Mbayo Bona aus Tübingen auch Maron Fuchs aus Bamberg eingeladen. Als Ehrengast wird Daniel Wagner, siebenfacher Finalist der deutschsprachigen Poetry Slam-Meisterschaften, dem Publikum einheizen.

Weitere Infos und Vorverkauf: www.dichterwettstreit-deluxe.de oder auf Facebook unter www.fb.com/dichterwettstreitdeluxe