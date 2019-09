Unbekannte Täter sind im Laufe des Sonntags in den Jugendtreff in Schramberg-Sulgen an der Sulgauer Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stemmten die Eindringlinge zwischen 2.30 und 16 Uhr eine Tür mit einem Werkzeug auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere des Gebäudes.

Dort stahlen die Unbekannten Getränke und einige Hundert Euro aus einer Kasse des Jugendtreffs. Die Polizei Schramberg bittet nun um Hinweise auf die möglichen Täter unter der Telefonnummer 07422/27010.