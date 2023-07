Zu einem tödlichen Unfall kommt es am Samstag, 22. Juli, gegen 8 Uhr in Schramberg. Die Polizei bezeichnet den Vorfall in ihrer Pressemitteilung vom 24. Juli als tragisch.

Den Ablauf schildern die Beamten folgendermaßen: Im Bereich Berneckstraße parkte ein 82-jähriger Autofahrer aus seiner Ausfahrt aus, um seine ebenfalls 82-jährige Ehefrau einsteigen zu lassen. Hierbei fuhr er gegen seine Ehefrau, sodass diese sich verletzte.

Die Frau stirbt in der Klinik

Der Autofahrer verständigte umgehend Rettungskräfte, welche die noch ansprechbare Frau in eine Klinik einlieferten. Auf dem Weg in die Klinik verschlechterte sich ihr Zustand zunehmend und sie erlag in der Klinik ihren Verletzungen. Ihr Mann, der später im Klinikum eintraf, erfuhr in der Klinik vom Tod. Notfallseelsorger betreuten ihn. So weit die Polizei im Wortlaut.

Ein Sachverständiger wurde laut Mitteilung zu den Ermittlungen hinzugezogen, diese dauern demnach noch an.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen zum Unfallhergang. Sachdienliche Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil unter der Telefonnummer 0741 348790 entgegen.