von SK

Gemessen wurde auf der Schaffhauser Straße in zwei Zeiträumen an zwei verschiedenen Stellen. Auf Höhe des Autohauses Albert wurden zwischen dem 28. Januar und dem 12. Februar 85 347 Fahrzeuge gemessen. 7400 davon, entsprechend einem Anteil von 8,7 Prozent, fuhren schneller als 58 Stundenkilometer. Zwei Drittel der zu schnellen Fahrzeuge waren stadteinwärts unterwegs, ein Drittel stadtauswärts.

Sehr ähnlich waren die Verkehrsströme, wenn man die tägliche Verkehrsbelastung von durchschnittlich 5668 Fahrzeugen betrachtet. So waren in Fahrtrichtung Blumberg täglich 2990 Fahrzeugen bei einem Schwerverkehrsanteil von 5,7 Prozent unterwegs. In Richtung Stadtzentrum waren es 2638 Fahrzeuge bei einem Schwerverkehrsanteil von fünf Prozent. Die Höchstbelastung gab es am Freitag, 1. Februar, mit einem Schwerverkehrsanteil von 277 Fahrzeugen.

Eine weitere Verkehrsmessung führte die Straßenverkehrsbehörde vom 17. November bis zum 30. November auf Höhe des Fußgängerüberweges beim Friedhof durch. In diesem Bereich ergab sich eine durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge von 12 379 Fahrzeugen in beiden Richtungen. Mit 386 Fahrzeugen betrug der Schwerverkehrsanteil 3,1 Prozent. Insgesamt waren 6334 Fahrzeuge pro Tag in Richtung Schaffhausen beziehungsweise Freiburg und 6045 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Donaueschingen beziehungsweise Bräunlingen unterwegs. Bezogen auf die Verkehrszählungen auf Höhe des Autohauses Albert kann davon ausgegangen werden, dass sich 45 Prozent des Verkehrsaufkommens beim Friedhof über die Schaffhauser Straße beim Autohaus Albert und rund 55 Prozent über die Dögginger Straße abwickeln.

Gemessen wurde beim Friedhof eine deutlich höhere Verkehrsbelastung gegenüber einer Verkehrszählung im August. Die im August festgestellte tägliche Verkehrsbelastung lag um etwa 35 Prozent niedriger bei etwa 8000 Fahrzeugen und einem Schwerverkehrsanteil von 2,8 Prozent. Die überdurchschnittliche Steigerung der November-Zählung mit täglich etwa 4300 Fahrzeugen ist im Wesentlichen auf die Sperrung der Hochstraße und dem sich daraus ergebenden Umleitungsverkehr zurückzuführen. Die Umleitung mit erhöhten Verkehrsbelastungen wirkte sich ebenfalls in der Zählung beim Autohaus Albert aus.

Die Geschwindigkeitskennzahlen sind beim Friedhof sehr unauffällig. 85 Prozent der Verkehrsteilnehmer bewegten sich in Fahrtrichtung Donaueschingen mit 43 Stundenkilometern und in Fahrtrichtung Blumberg /Freiburg mit 42 Stundenkilometern.