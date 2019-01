Furtwangen vor 3 Stunden

Skifreunde richten Wettkämpfe aus

Die Rohrbacher Ortsskiwettkämpfe richten die Skifreunde Rohrbach am Samstag, 2. Februar, und am Sonntag, 3. Februar, auf dem Fürsatz aus. Wie immer sind die Strecken so gestaltet, dass alle an den Wettkämpfen teilnehmen können.