von Jürgen Liebau

Die deutsche Rena-Technologies GmbH mit Sitz in Gütenbach hat das Unternehmen MEI LLC mit Sitz in Albany im US-Staat Oregon übernommen. Das gab die Rena bekannt.

Bearbeitungsanlagen und Dienstleistungen als Fokus

Die MEI LLC ist laut Rena ein Unternehmen für Nassbearbeitungsanlagen und Dienstleistungen für die Halbleiter-, MEMS-, Solar- und Hightech-Industrie. MEI sei unter anderem spezialisiert auf patentierte Lösungen für Nassbearbeitungsanwendungen, darunter Metall-Lift-Off sowie fortschrittliche Lösungen für Ätzen, Strippen und Reinigen von Wafern, das sind dünne Grundplatten für elektronische Bauelemente.

Furtwangen Firma Rena erweitert auf der Neueck Das könnte Sie auch interessieren

Stärken der beiden Firmen sollen sich ergänzen

Damit, so die Gütenbacher, können die „individuellen Stärken beider Unternehmen im High-End-Halbleitermarkt“ vereint werden. „Diese Investition folgt der Strategie, das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Herstellers von Anlagen für die nass-chemische Oberflächenbehandlung weiter zu diversifizieren und den US-Halbleitermarkt zu erschließen“, heißt es.

Gütenbach Firma Rena stößt an ihre Kapazitätsgrenzen Das könnte Sie auch interessieren

Ein „Global Player“ werden

Mit der Übernahme und ihren sich ergänzenden Produktportfolios wolle man gemeinsam ein „Global Player“ im internationalen Halbleitermarkt werden, also ein weltweit aktives und relevantes Unternehmen. „Die Produktportfolios von MEI und Rena ergänzen sich hervorragend“, so Peter Schneidewind, Geschäftsführer von Rena. Die Hauptmärkte des Gütenbacher Unternehmens sind Europa und Asien, während MEI in der US-Hightech-Halbleiterbranche eine Erfolgsgeschichte vorweisen kann. Gemeinsam können die Unternehmen alle nasschemischen Prozessschritte der Halbleiterherstellung abdecken.