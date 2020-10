von Roger Müller

Es war bis 2006 das größte Sommerfest in Donaueschingen unter Regie eines einzelnen Vereins: das Quellenfest des Gesangvereins MGV Allmendshofen. Die Wurzeln reichen bis 1962 zurück, als das Fest auf dem Schützenberg gefeiert wurde.

2006 gab es die letzte Auflage – das Fest war zu groß geworden und das finanzielle Risiko für den Verein ebenfalls. Doch nun will man am 11. Oktober einen Hauch Quellenfest wieder aufleben lassen, wenngleich in nur ganz kleinem Rahmen: wenn nämlich die MGV‘ler am Spritzenhaus in Allmendshofen Hähnchen grillen.

Damals hatte das Fest Tausende Besucher

Gegen Vorbestellung können von 11.30 bis 13 Uhr die vorbestellten Hähnchen mit Pommes abgeholt werden. „Wir wollen im Corona-Jahr, in dem uns sämtliche Veranstaltungen weggebrochen sind, im Gespräch bleiben, und auch etwas für die Vereinskasse tun“, sagt Mitorganisator Wolfgang Gut.

1986, als die Nutzungsvereinbarungen der Eigentümer des Schützenberges aufgelöst wurden, wechselte das Fest auf den damals neuen Festplatz Gerbewies und firmierte fortan als „Quellenfest„ welches viele Tausend Besucher aller Altersschichten anlockte.

Neben den üblichen Bratwürsten und Steaks gab es Spezialitäten wie Gulaschsuppe, Hähnchen und Schaschlik. Die MGV‘ler drehten nicht nur essenstechnisch ein großes Rad, denn mit einer Schießbude, einer Tanzbühne mit 100 Quadratmetern und einer Weinlaube war auch sonst für Kurzweil gesorgt. Später folgte dann noch ein Barbetrieb, bei dem es am Abend kein Durchkommen mehr gab.

Donaueschingen Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen ermöglicht allen Schülern den Zugang zum digitalen Unterricht Das könnte Sie auch interessieren

Doch obwohl in den guten Jahren viele Tausend Besucher zum aufwändig ausgestatteten Festplatz strömten, geriet das gastronomische Projekt für den MGV zum Sorgenkind. Wenn es nämlich wie beim letzten Umlauf in 2006 Petrus nicht gut meinte mit den Vereinsgastronomen, dann zehrte dies angesichts hoher Fixkosten den Gewinn von Jahren auf.

„Die Dimensionen des Festes verlangten nach einem professionellen Sicherheitsdienst, die Besucher wünschten ein immer breit gefächertes Angebot an Getränken und Speisen“, so Wolfgang Gut. „Gegen Ende der Ära Quellenfest wurde sogar verlangt, das Festgelände mit einem Bauzaun zu versehen um den Überblick zu behalten“, so Mitorganisator Ralf Schleicher.

Am Ende wurde dann der ganze Aufwand zu hoch, 2006 war das letzte Quellenfest auf der Gerbewies. Am 11. Oktober gibt es nun eine kleine Reminiszenz.