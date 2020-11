von SK

Im Namen von Papst Franziskus hat Bischof Gebhard Fürst Persönlichkeiten aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart für deren herausragende Verdienste um Kirche und Gesellschaft mit päpstlichen Orden ausgezeichnet.

Die höchste Auszeichnung erhielt Franz Schuhmacher in Würdigung seines integrativen bürgerschaftlichen Engagements aus christlicher Motivation, wie der Bischof feststellte. Ihm wurde die Würde eines Ritters des Ordens vom Heiligen Papst Silvester verliehen.

Abgeordneter

Franz Schuhmacher, der als CDU-Landtagsabgeordneter von 1996 bis 2006 den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen vertrat, habe während seiner ganzen politischen Tätigkeit stets das menschliche Miteinander in den Mittelpunkt gestellt, egal welcher Partei seine Gesprächspartnerinnen und -partner angehörten, so der Bischof in seiner Laudatio. „So wurde – und wird er auch heute noch – weit über die Grenzen seiner Partei hinaus geschätzt“, stellte der Bischof fest.

Engagement

In vorbildlichem Maße pflege Schumacher persönliche Beziehungen zu Menschen in schwierigen Lebenslagen. Das gelte auch mit Blick auf das Kloster Heiligenbronn und die dortige Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Insbesondere sei hier sein Engagement für die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn und deren Haus „St. Agnes“ in Spaichingen zu erwähnen. „Die Spendenaktion ‚Baut ein Haus!‘ unter seiner Schirmherrschaft motivierte und aktivierte viele Menschen zum Mitmachen und trug so maßgeblich dazu bei, dass dieses christliche Wohnheim für blinde und sehbehinderte Menschen mit Mehrfachbehinderung errichtet werden konnte.“