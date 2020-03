Laut einer Mitteilung des Gesundheitsamtes des Schwarzwald-Baar-Kreises vom Dienstagvormittag liegen in Donaueschingen jetzt 16 Corona-Infektionen vor. Das sind vier mehr als am Vortag. In Hüfingen liegt ein dritter Erkrankungsfall vor, in Bräunlingen ein zweiter.

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Im Landkreis ist die Zahl der Infizierten binnen einen Tages um 23 auf 103 gestiegen.