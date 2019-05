von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Geradezu Glück hat die Kirchengemeinde mit ihrem Gemeindehaus. Das ging aus dem Tagesordnungspunkt Immobilien bei der Gemeindeversammlung der Evangelischen Kirchengemeinde Donaueschingen hervor. Das 1980 erstellte Gebäude entspricht größenmäßig punktgenau den aktuellen Vorgaben des neuen Liegenschaftskonzeptes der Kirchenleitung. Flächenreduzierungen wie in etlichen anderen Gemeinden, um die Unterhaltungskosten zu reduzieren, sind hier nicht erforderlich. Die Sanierung der Küche steht nun an und auf der Grundlage eines Fachgutachtens von 2010 die energetische Sanierung des sehr gut ausgelasteten Gebäudes am Irmapark.

Spielgelände wird saniert

Über die kirchlichen Immobilien informierte der dafür zuständige Kirchenälteste Dag Lummerzheim. 135 000 Euro wurden für die Sanierung des Spielgeländes am evangelischen Kindergarten Villa Sonnenschein an der Eilestraße aufgewendet. Mittelfristig stehen die Sanierung der Außenfassade an sowie die Neugestaltung des Eingangsbereichs an.

Rückblick und Ausblick

Im Anschluss an den Gottesdienst in der Christuskirche ging es um Rückblick und Ausblick auf die Gemeindearbeit, Vakanzen und Bausachen. Vor 30 Gemeindegliedern rief der Kirchenälteste Matthias Neumann wesentliche Veränderungen und Entwicklungen in den vergangenen beiden Jahren in Erinnerung: Unter anderem waren dies der Abschied vom Gemeindediakonenehepaar Ulrike und Joachim Grössel, das erste Ökumenische Sommerfest im Gemeindehaus am Irmapark und das Jubiläumsjahr 2018 mit einem Rückblick auf 200 Jahre evangelisches Leben in Donaueschingen.

Klinikseelsorger hilft

Erfreut ist man über die Mitarbeit von Andreas Rütschlin, der sich seit dem vergangenen Sommer die Kantorenstelle mit Antje Schweizer teilt. Mit dem Dienstantritt von Carolina Lemke im Herbst 2018 konnte auch die vakante Diakonstelle wieder besetzt werden. Nicht gelungen ist bisher die Wiederbesetzung der schon seit längerer Zeit vakanten 50-Prozent-Pfarrstelle. Klinikseelsorger Jörg Makarinus-Heuß entlastet Pfarrerin Dagmar Kreider hier derweil mit einem 35-Prozent-Einsatz.

Neue Gläser fürs Abendmahl

Stark beschäftigt ist man im Ältestenkreis und Pfarramt derzeit mit der Vorbereitung der Kirchenwahlen am 1. Dezember. Zwölf Kandidatenplätze stehen zur Verfügung. Die Wahl wird als reine Briefwahl stattfinden. Pfarrerin Kreider erläuterte liturgische und theologische Aspekte zum Abendmahl. Auf Beschluss des Kirchengemeinderates wurden dazu neue Gläser beschafft.

Angebot für Kinder

Auf Nachfrage aus dem Plenum stellte Gemeindediakonin Lemke ihre Aufgabenbereiche vor. Dazu zählen unter anderem der Konfirmandenunterricht, ein Jugendkreis, die Kinder-Bibel-Woche, Religionsunterricht an zwei Grundschulen, Familiengottesdienste, ökumenische Veranstaltungen und aktuell die Organisation einer Gruppenfahrt zum Evangelischen Kirchentag nach Dortmund. Kantorin Schweizer brachte zudem ein neues Kindergottesdienstangebot ins Spiel und sagte ihre Mitarbeit zu.