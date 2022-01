Der viele Regen hat auch Tengen nicht verschont. Im Teilort Uttenhofen beispielsweise seien drei Haushalte extrem betroffen gewesen, wie sich Landwirt Stefan Leichenauer erinnert. Die Bürger hätten schnell angepackt. Die Feuerwehr sei gleich zur Stelle gewesen. Mit einem selbst organisierten Bagger habe er den Bach ausgebaggert, sagt Leichenauer. Die Kinder des Dorfes hätten bis um 23.30 Uhr mitgeholfen – und am Tag danach schulfrei bekommen.

Leichenauer bedankte sich in einer Sitzung des Tengener Gemeinderates: „Es ist nicht selbstverständlich, dass die Stadt die Miete für den Bagger ohne langes Diskutieren gleich bezahlt hat“, so der Landwirt. „Wir wollten die Arbeit nicht auf den Bauhof abschieben.“ Für ihn ein Beispiel für eine Dorfgemeinschaft, die Hand anlegt, wo es notwendig ist.

Symbolisch für das Hochwasser im Jahr 2021: Hier, in der Nähe des Römischen Gutshofes Büßlingen, befindet sich normalerweise kein Wasser. Im vergangenen Jahr hat sich so viel Wasser angesammelt, dass sogar Schwäne einen Besuch abgestattet haben. Im Hintergrund der Hohenstoffel. | Bild: Uli Zeller

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie herrschte weiterhin viel Unsicherheit. In einem Sommer, in dem die Pandemie zurückging, hoffte mancher vielleicht schon wieder auf einen Tengener Schätzele-Markt Ende Oktober. Doch den Markt ereilte das gleiche Schicksal wie die Fasnacht, den Kastaniensommer und alle geplanten Adventsmärkte: Er fand nicht statt, um die Pandemie im Griff behalten zu können.

Die Vereine haben den vielen ausgefallenen Aktionen mit zahlreichen Straßenverkäufen unter Corona-Vorschriften entgegengehalten. So etwa das Soziale Netzwerk Watterdingen-Weil Sonne, das einen Suppenverkauf angeboten hat. Nach vielen Impfaktionen hat Tengen im Dezember als erste Kommune im Kreis einen Impftag organisiert. Bürgermeister Marian Schreier hatte den Impfstoff morgens persönlich im Klinikum abgeholt.

ABeim Summer of pioneers wurde das Schloss Blumenfeld durch Stammtische, Konzerte und das Schlosscafé wiederbelebt. Hier die Besucher einer Ausstellung des Landschaftserhaltungsverbandes im Sommer. | Bild: Uli Zeller

Die Post in Tengen ist jetzt an einem anderen Ort zu finden. Statt in der Nähe des Kreisverkehrs befindet sie sich nun bei Reha Mick beim Ortsausgang Richtung Watterdingen.

Ein weiteres Haus wurde fertiggestellt und bezogen: Das neue Tengener Ärztehaus. Im neu entstehenden Zentrum der Stadt haben Bürger mit einer Genossenschaft ein Ärztehaus erstellt. Es soll unter anderem dazu beitragen, Ärztenachwuchs durch ansprechende neue Praxisräume nach Tengen zu locken.

Die Tiefbauarbeiten für den neuen Tengener Bürgersaal haben bereits begonnen. Im Jahr 2022 soll er fertig werden. Hintzen das 2021 fertiggestellte und bezogene Ärztehaus. | Bild: Dietmar Zachäbitz

Im Ärztehaus befindet sich neben einer Allgemein- und einer Zahnarztpraxis auch eine Tagespflege für Senioren und eine Krippengruppe für Kleinkinder. Interessant dabei ist, dass die Senioren und die Kinder mittags gemeinsam essen und auch sonst immer wieder gemeinsame Aktionen unternehmen können.

Frischen Wind brachten im zweiten Halbjahr rund 20 Pioniere ins Blumenfelder Schloss und nach ganz Tengen. Mit Schlosshofkonzerten, Stammtischen für die Nachbarschaft und Kunstausstellungen führten sie auch die Menschen aus Tengen neu zusammen. Sie brachten sich aktiv ins Stadtleben ein und belebten das Blumenfelder Schloss. Ein Großteil der Teilnehmer des „Summer of pioneers“ verlässt Tengen zum Jahreswechsel wieder, aber einige möchten hierbleiben.