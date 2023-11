In Büßlingen kommen nicht nur Clown & Römer zusammen, sondern auch Kaviar und Currywurst. Bei Clown & Römer handelt es sich um die örtliche Narrenzunft. „Kaviar trifft Currywurst“ ist ein Theaterstück in drei Akten von Winnie Abel. Die Büßlinger Narren haben das Stück in der Körbeltalhalle aufgeführt. Beim Publikum kamen alle Aufführungen gut an. Die Zuschauerinnen und Zuschauer lachten Tränen, rangen nach Luft oder klopften sich auf die Schenkel. Sieglinde Nutz aus Watterdingen zeigte sich nach dem ersten Akt begeistert: „Das Thema ist leicht, das Stück ist lustig, die Schauspieler machen es gut.“ Genau die richtige Unterhaltung für einen Samstagabend.

In der Geschichte wird dem reichen Cousin vorgegaukelt, die heruntergekommene Eckkneipe sei in Wahrheit eine Edelgastronomie. Ein Stammgast (Roland Ritzi) hängt während jedes der drei Akte über dem Tresen und trinkt Bier. Patrick Zimmermann spielt daneben den stinkreichen Cousin, der auch mal einen Wein für 90 Euro trinkt. Die Besitzerin der Edel-Kneipe (Beatrice Ritzi) interpretiert den Gruß aus der Küche auch mal neu und winkt aus der Durchreiche.

Die Premiere am Freitagabend war noch nie so gut besucht, war vom Narrenverein zu hören. Und am Samstag war die Körbeltalhalle restlos ausverkauft. Regisseur Stefan Blum aus Tengen-Weil wies auf Erkältungsschwächen der Schauspieler hin, betonte aber: „Es ist trotzdem super gelaufen. Ich bin beeindruckt, dass die Büßlinger Schauspieler bei einem Auftritt vor Publikum noch einmal 50 Prozent mehr geben konnten.“ Seinem Empfinden nach würden die Narren aus dem Tengener Teilort sowieso schon in der oberen Liga spielen. Insgesamt 12 Darsteller des Narrenverein-Ensembles standen bei den Aufführungen des Stückes auf der Bühne.

Am Samstag, 11. November, lädt der Narrenverein Clown & Römer dann ins Bürgerzentrum Linde in Büßlingen ein. An diesem Abend wird über das Fasnachtsmotto 2024 entschieden.