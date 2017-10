vor 1 Stunde SK Exklusiv Tengen Boris Palmer im Interview: "Schätzelemarkt-Besucher können Klartext erwarten"

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will am Samstag bei der Mittelstandskundgebung in Tengen Probleme bei der Flüchtlingspolitik offen ansprechen. Es geht auch um Klimaschutz und das geplante Jamaika-Bündnis im Bund. Wir haben uns vorab mit dem Realo-Grünen unterhalten.