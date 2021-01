Ein Hobby ist Teil der Identität eines Menschen. Es macht fröhlich und ausgeglichen, es erfreut und es bildet – im besten Fall nicht nur den Ausübenden selbst, sondern auch Andere. So ist es zum Beispiel mit der Ornithologie (Vogelkunde), die die zwölfjährige Leona Löhle aus Hindelwangen für sich entdeckt hat.

Vögel sind wichtig für das ökologische Gleichgewicht Die Vögel (lateinisch: Aves) bilden mit rund 10.000 Arten eine der artenreichsten Klassen der Wirbeltiere auf der Erde. Mit ihrem äußeren Erscheinungsbild (Physiologie), ihrem Verhalten (eingeschlossen ihre Rufe und ihr Wanderverhalten) und ihrer Einteilung in Kategorien oder Klassen (Taxonomie) beschäftigt sich die Vogelkunde (Ornithologie). Die Klimakrise zeigt, dass Vögel im ökologischen Gleichgewicht der Welt von immenser Wichtigkeit sind. So spielt auch die Ökologie der Vögel in der Ornithologie eine bedeutende Rolle und ist eng mit dem Vogelschutz und dem Naturschutz in Deutschland verbunden. Der Naturschutzbund Nabu hat einen eigenen Bundesfachausschuss für Ornithologie und Vogelschutz. Auch das Umweltzentrum Stockach bietet regelmäßig und dauerhaft Projekte zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts und zum Aufhalten des Artensterbens in Deutschland an. (wyn)

Garten und Obstwiese hinter ihrem Elternhaus boten schon immer einen einladenden Lebensraum für allerlei Tiere, von Maus über Igel und Eichhörnchen bis zu den Gefiederten, die es Leona durch ihre Lebendigkeit und Diversität plötzlich angetan hatten. Leona, so berichtet sie, habe zu beobachten begonnen und über die verschiedenen Formen und Farben der Vögel gestaunt. Sie habe begonnen Bilder zu machen – zunächst nur mit dem Handy, später mit einer digitalen Kamera, die sie 2019 zu Weihnachten bekommen hatte. Eine Vogelfutterstation sei errichtet worden und mehr Vögel trafen ein. Leona beschäftigte sich immer mehr mit der Thematik, entdeckte verschiedene Arten von Vögeln, las sich ein und fing an zu katalogisieren.

Eine schöne Aufnahme einer farbenfrohen Kolbenente. | Bild: Leona Löhle

„Leona sammelt jede Feder, klebt sie auf und schaut in ihren Büchern nach, zu welchem Vogel sie passen“, erzählt Petra Löhle, Leonas Mutter, die vom Hobby ihrer Tochter begeistert ist. Eine ihrer Freundinnen, sagt sie, sammele auch Federn und tausche sich da oft mit Leona aus. Und auch Leonas Vater Andreas unterstützt sie wo er kann. Er fahre mit seiner Tochter zu Gebieten in der Region, wo man gut Vögel beobachten könne – Halbinsel Mettnau, Heinz-Sielmann-Weiher bei Billafingen, Eisweiher in Stockach oder die Aach-Mündung zwischen Bodman und Ludwigshafen sind nur ein paar der Orte – und gehe mit ihr stundenlang spazieren. „Früher sind wir nicht so bewusst durch die Gegend gelaufen“, sagt Petra Löhle, „aber es schult das Bewusstsein und man wird sehr achtsam, wenn man versucht, Vögel zu erspähen und zu hören.“

Ein Buntspecht bei der Futtersuche an einem Baumstamm. | Bild: Leona Löhle

Die Zwölfjährige strahlt Achtsamkeit und Ernsthaftigkeit aus. Sie sei auch sehr ehrgeizig, sagt ihre Mutter, liebe Tiere und spreche auch manchmal mit ihnen. Und mit Ruhe und Geduld streife sie, die Kamera um den Hals, durch die Natur, schaue und lausche mit feinsten Antennen, die ihr schon die eine oder andere besondere Sichtung bescherten: „Ich habe neulich eine Wasserralle gesehen, das passiert einem nicht so oft, denn diese Vögel verstecken sich gerne und man hört sie nur rufen; und eine Rostgans, diese Art lebt eigentlich gar nicht am Bodensee.“

Rotkehlchen gehören zu den besonders liebenswerten heimischen Vögeln. | Bild: Leona Löhle

Auch Stieglitze, Rotmilane, Turmfalken, Mäusebussarde, Pirole und Zaunkönige gehören zu den Sichtungen und Fotomotiven. Während des Gesprächs mit Leona zeigt sich sogar ein in der Auenlandschaft der Stockacher Aach heimischer stahlblauer Eisvogel – eine ganz besondere tierische Begegnung.

Fotos hat Leona schon viele gemacht: an die 500 Bilder befinden sich in ihrer Sammlung, Bilder mit Ausstrahlung und Stimmung, Bilder, die die heimische Natur näher bringen – denn bisher ist Leona vor allem regional unterwegs. Aber gerne würde sie auch mal woanders hin in Deutschland reisen, wo man ganz andere Vogelarten beobachten könne, ans Meer zum Beispiel, also an die Nord- oder Ostsee. Und auch in beruflicher Hinsicht sei es für sie vorstellbar, etwas mit Tieren zu machen, vielleicht in der Tierheilkunde oder im Naturschutz, in dem Leona gern aktiv werden und zur Erhaltung der Artenvielfalt beitragen möchte.